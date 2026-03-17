Theo tin từ T.Ư Đoàn, chiều 19.3, Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn sẽ chính thức diễn ra tại điểm cầu trung tâm là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, kết nối trực tuyến toàn quốc và quốc tế.

Gần 64.000 câu hỏi gửi Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn

Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, fanpage Thông tin Chính phủ, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; Hội đồng Đội T.Ư và các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước.

Ban tổ chức đã tiếp nhận câu hỏi của đoàn viên thanh niên từ 25.1.2026 tại Website doithoai.doanthanhnien.vn. Đến ngày 16.3, diễn đàn đã nhận được gần 64.000 câu hỏi - gấp 3 lần so với năm 2025.