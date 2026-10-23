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    Gần 7.000 khách mua vé du thuyền đi Bahamas nhưng cập bến tận Canada

    Vi Nguyễn
    Vi Nguyễn
    Du thuyền Oasis of the Seas chở gần 7.000 du khách lịch trình đến Bahamas với mong chờ những bãi biển nhiệt đới và làn gió biển ấm áp, đã phải chuẩn bị áo khoác mùa đông khi thời tiết xấu khiến con tàu phải chuyển hướng tới bờ biển Canada, cách nhau 3.000 km.

    "Chồng tôi nói với tôi, đây là một trò đùa phải không?", bà Marie Durning, cư dân New Jersey, nói với CTV News và cho biết thêm rằng, bà chỉ được thông báo về thay đổi lịch trình vài giờ trước khi lên tàu Oasis of the Seas của Royal Caribbean tại tiểu bang của mình. Điều này khiến bà phải vội vàng sắp xếp lại hành lý cho hành trình lạnh giá. Du thuyền từ đây khởi hành đến Canada và sau đó quay về chính New Jersey - nơi cả nhà Durning lên tàu. 

    "Chúng tôi dự định đến Florida và ở lại cảng Canaveral nửa ngày, sau đó đến Bahamas, rồi quay lại bằng chuyến du lịch biển bảy ngày, nhưng thời tiết xấu đi khiến chúng tôi đến Canada", ông Ron Green, quê ở Virginia, chia sẻ khi con tàu đang neo đậu tại Halifax, Nova Scotia.

    Hàng nghìn khách mua vé du thuyền đi Bahamas nhưng lại cập bến Canada - Ảnh 1.

    Du thuyền Oasis of the Seas trong một lần cập cảng

    Ảnh: Reuters

    Du thuyền chỉ cập cảng Halifax trong một ngày trước khi khởi hành đến vùng biển Hoa Kỳ. Để bù đắp cho sự thay đổi đó, tất cả hành khách được cho là đã nhận phiếu giảm giá 50% cho chuyến đi cũng như hoàn tiền cho các tour tham quan trên bờ.

    Bên cạnh nhiều du khách bày tỏ cảm thông vì đó là lý do bất khả kháng nhưng có không ít người thất vọng bởi các điểm đến không như dự kiến ban đầu cũng như loạt bất tiện khác. Chẳng hạn, Nicholas Meli đã cùng gia đình đi ô tô bảy tiếng đồng hồ từ Toronto đến New Jersey để lên du thuyền nhưng ngay sau đó lại trở về quê hương. "Tôi là người Canada, và tôi muốn đến Bahamas", anh nói. Còn gia đình Hicks đến từ Philadelphia cho biết họ cần phải kiềm chế bản thân bởi "chúng tôi đã chi một khoản tiền không nhỏ cho chuyến đi này".

    Du thuyền rời Halifax lúc 6 giờ chiều thứ tư tuần này và lênh đênh trên biển ba ngày trước khi trở về New Jersey vào chủ nhật.

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    Bahamas canada Du thuyền Oasis of the Seas thời tiết xấu khiến con tàu phải chuyển hướng

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