Gần 78% ca tai biến thẩm mỹ nội khoa không phải do bác sĩ thực hiện

Thông tin về tai biến thẩm mỹ nội khoa do bác sĩ BS CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết tại Hội nghị da liễu thẩm mỹ miền Nam tổ chức ở TP.HCM ngày 16.1.

Theo bác sĩ Thúy, số ca tai biến thẩm mỹ nội khoa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM tăng dần theo thời gian. Cụ thể, năm 2023 là 608 ca, tăng 70 ca so với năm 2022, tăng 391 ca so với năm 2021 và tăng 200 ca so với năm 2020.

Đa số những ca tai biến thẩm mỹ nội khoa có 69% liên quan đến các thủ thuật tiêm chích, 16% liên quan đến laser ánh sáng và các thiết bị phát năng lượng, 10% là các thủ thuật tái tạo da bằng hóa chất và 5% là các thủ thuật khác.

Một ca bị hư tai do tiêm filler đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM LAN ANH

Trong 69% tai biến thẩm mỹ nội khoa do thủ thuật tiêm chích, dẫn đầu là do tai biến tiêm vi điểm với tỷ lệ là 54%, tiêm chất làm đầy chiếm 43%. Bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng đã tiếp nhận những ca tai biến do tiêm chất làm đầy ở thái dương, má, mũi và môi.

Theo bác sĩ Thúy, có 2 nguyên nhân chính gây tai biến thẩm mỹ nội khoa: do cơ sở làm thủ thuật thẩm mỹ; do con người: người được làm thẩm mỹ (cơ địa, sự tuân thủ) và người thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Nhưng điều đáng lo ngại là có đến 77,8% người làm gây tai biến thẩm mỹ nội khoa không phải là bác sĩ; 15,3% bệnh nhân không nhận định được đó có phải là bác sĩ hay không vì người thực hiện cũng mặc áo blouse; tai biến do bác sĩ gây ra chỉ 6,9%.

Các nguyên nhân gây ra tai biến có thể là do thiết bị lỗi, hỏng do không được kiểm định; sản phẩm chưa qua kiểm định; sự phối trộn giữa nhiều sản phẩm khác nhau, không đảm bảo điều kiện vô khuẩn; các cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép gây ra tai biến.

Ngoài ta, tai biến thẩm mỹ đa dạng và có nhiều mức độ. Nhiều trường hợp nhẹ chỉ bị viêm da, nặng có thể bị mù (khi tiêm filler mũi)...

Từ năm 2021, Bệnh viện viện Da liễu TP.HCM đã phối hợp Thanh tra Sở Y tế để quản lý các ca tai biến do các cơ sở thẩm mỹ ngoài bệnh viện thực hiện với 221 ca. Đã có nhiều cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spa bị xử lý, xử phạt.

Bác sĩ Thúy khuyến cáo người dân phải biết chọn lựa cho mình những cơ sở làm đẹp có uy tín để thực hiện.