Gần 80% phi công trải qua ‘giấc ngủ ngắn’ vài giây ngay trong buồng lái chuyến bay

Báo cáo của Hiệp hội Phi công châu Âu (ECA) cho thấy, 76,8% phi công được khảo sát đã ngủ gật khi đang điều khiển máy bay ít nhất một lần trong bốn tuần trước đó. Nghiên cứu, được công bố vào ngày 26.10, dựa trên phản hồi từ 7.200 phi công trên 32 quốc gia.

Theo Tổ chức Giấc ngủ quốc gia, giấc ngủ ngắn là những khoảng thời gian ngủ kéo dài vài giây. Chúng thường xảy ra nhanh đến mức mọi người thậm chí có thể không nhận ra mình đã trải qua một cơn ngủ ngắn. Mặc dù khá phổ biến, nhưng chúng có thể nguy hiểm đối với những người điều khiển phương tiện.

"Trong một cơn ngủ ngắn, bạn có thể trông như đang tỉnh táo, thậm chí mở mắt, nhưng não bộ không xử lý thông tin", tổ chức này cho biết. Giấc ngủ ngắn thường là dấu hiệu của tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng, buồn ngủ quá mức vào ban ngày hoặc rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn. Nghiên cứu cũng cho thấy 38,8% phi công thường xuyên hoặc luôn thiếu ngủ đủ giấc để ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi tích lũy.

Phi công được cho là ngủ gật thường xuyên trên chuyến bay Ảnh: Tạo bởi AI

Tình trạng không báo cáo đầy đủ về mệt mỏi cũng vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Chỉ có 37,2% phi công cho biết họ báo cáo khi cảm thấy không khỏe hoặc mệt mỏi, trong khi 24,2% cho hay họ không báo cáo và vẫn tiếp tục bay. Sợ bị trừng phạt và phản ứng từ cấp trên vẫn là rào cản đáng kể đối với việc báo cáo. Khoảng 38,2% phi công cho biết họ sợ bị trừng phạt hoặc trả đũa nếu nộp báo cáo về tình trạng mệt mỏi.

Theo ECA, tổ chức này không thấy bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào trong việc quản lý rủi ro mệt mỏi của các hãng hàng không kể từ khi báo cáo cuối cùng được công bố vào năm 2023.

"Nếu chúng ta thực sự nghiêm túc trong việc quản lý các rủi ro an toàn liên quan đến tình trạng mệt mỏi của phi công, thì những con số mà chúng ta thấy trong báo cáo này - và việc không có bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào trong ba năm qua - là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với các hãng hàng không, các cơ quan chức năng và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) rằng cần phải có sự thay đổi trong cách châu Âu giải quyết vấn đề mệt mỏi của phi công", Chủ tịch ECA - Tanja Harter phát biểu, theo People.