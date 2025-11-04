Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gần 82.000 tỉ đồng đầu tư hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Nguyễn Long
Nguyễn Long
04/11/2025 17:13 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu gồm các khu bến: Thị Vải; Cái Mép; Long Sơn; sông Dinh; Sao Mai - Bến Đình; bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu; bến cảng Côn Đảo; các bến cảng dầu khí ngoài khơi; các bến phao, khu chuyển tải và các khu neo chờ, tránh, trú bão.

Gần 82 . 000 Tỉ đồng đầu tư hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2030 - Ảnh 1.

Tàu hàng vào cảng biển ở khu vực Cái Mép

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo quy hoạch này, mục tiêu đến năm 2030, hàng hóa thông qua các cảng này từ 215 triệu tấn đến 236,9 triệu tấn (trong đó hàng container từ 16,25 triệu TEU đến 18,25 triệu TEU, chưa bao gồm hàng container trung chuyển quốc tế); hành khách từ 2,67 triệu lượt khách đến 2,89 triệu lượt khách.

Có tổng số 60 bến cảng gồm từ 117 cầu cảng đến 123 cầu cảng chính có tổng chiều dài từ 28.948 m đến 30.823 m (chưa bao gồm các bến cảng, cầu cảng khác, bến cảng dầu khí ngoài khơi).

Tổng nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng hơn 1.930 ha (chưa bao gồm các khu vực phát triển các khu công nghiệp, logistics... gắn liền với cảng).

Tổng nhu cầu sử dụng mặt nước theo quy hoạch đến năm 2030 gần 69.000 ha (đã bao gồm diện tích vùng nước khác trong phạm vi quản lý không bố trí công trình hàng hải).

Nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển đến năm 2030 gần 82.000 tỉ đồng, gồm vốn đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng hơn 5.130 tỉ đồng và nhu cầu vốn đầu tư cho bến cảng trên 76.700 tỉ đồng (chỉ bao gồm các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa).

Tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục phát triển các bến cảng mới đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3,5 - 3,8 %/năm.

Bến cảng Cái Mép Hạ có quy mô dự kiến phát triển 17 cầu cảng; bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu quy mô dự kiến phát triển 33 cầu cảng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa.

Quy hoạch cũng nêu rõ các dự án ưu tiên đầu tư, gồm kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng và bến cảng biển.

Trong đó, kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng là đầu tư mở rộng đoạn cong chữ "S" luồng Cái Mép - Thị Vải, kết cấu hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn hàng hải như: khu neo chờ, tránh, trú bão, hệ thống giám sát và điều phối hàng hải (VTS); đầu tư xây dựng bến công vụ, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành.

Bến cảng biển là đầu tư các bến cảng tại khu vực Cái Mép Hạ; đầu tư bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu và các bến cảng khác theo quy hoạch.

Công bố danh mục địa điểm tiếp nhận chất nạo vét

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành của TP.HCM công bố, kiểm tra, giám sát quy hoạch và thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành hàng hải tại cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) theo thẩm quyền.

Gần 82 . 000 Tỉ đồng đầu tư hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2030 - Ảnh 2.

Chất nạo vét các cảng sẽ được đưa đến điểm tiếp nhận cụ thể

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tham mưu cho Bộ Xây dựng hoặc xử lý theo thẩm quyền nội dung có liên quan về dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cầu cảng, bến cảng, giao thông kết nối.

Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch phát triển cảng biển, đề xuất xử lý các dự án không tuân thủ quy hoạch…

UBND TP.HCM chỉ đạo việc cập nhật các quy hoạch của địa phương phù hợp quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt; quản lý, bố trí quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai đảm bảo phát triển đồng bộ cảng và hạ tầng kết nối với cảng, khu dịch vụ hậu cảng, dịch vụ hàng hải đảm bảo điều kiện hoạt động thuận lợi cho các cầu, bến cảng.

Chủ trì quy định, công bố danh mục khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét, nhận chìm chất nạo vét từ hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

CẢNG BIỂN BÀ RỊA - VŨNG TÀU Nạo vét cảng Cái Mép Hạ Cái Mép bến cảng cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu
