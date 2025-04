Gần 99.000 người được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

3 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách lũy kế của ngành thuế đạt 668.313 tỉ đồng, bằng 38,9% dự toán, bằng 136,3% so với cùng kỳ năm trước.

Có 56/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2024; 7/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2024, gồm: Bắc Kạn, Quảng Ngãi, An Giang, Trà Vinh, Hà Giang, Long An, Thanh Hóa.