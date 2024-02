Gắn kết gia đình với căn hộ 3 phòng ngủ tại Khai Sơn City

Đại gia đình sống thuận hòa trong một không gian, tại sao không?

Là người trẻ lập nghiệp và có thành tựu nhất định, An Phương quyết định mua nhà mới dịp cuối năm, đánh dấu hoàn thành mục tiêu lớn của mình trong năm 2023. Cô và chồng mong muốn có một ngôi nhà mới đủ rộng, phù hợp cho gia đình nhỏ của mình và đón cả ba mẹ lên sinh sống. Sắm nhà mới dịp giáp Tết là cách mà vợ chồng cô bày tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ, là "lì xì" may mắn với bao ước nguyện cho năm mới cả gia đình hội tụ, sống đầm ấm bên nhau. Trường hợp của gia đình An Phương là ví dụ điển hình của rất nhiều cặp gia đình trẻ hiện nay, khát khao sở hữu một tổ ấm đủ diện tích để nhiều thành viên trong gia đình có thể chung sống, phù hợp với truyền thống văn hóa Á Đông để các thành viên trong nhà thêm gần gũi, xóa bỏ khoảng cách do lối sống hối hả, tấp nập của phố thị hiện nay.

Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu, An Phương quyết định chọn một căn hộ 3 phòng ngủ thuộc dự án Khai Sơn City. Cô chia sẻ: "Chúng tôi quyết định chọn mua nhà tại Khai Sơn City muốn Tết sang năm gia đình tôi sẽ được đón năm mới tại Khai Sơn City. Căn hộ 3 phòng ngủ nằm tại dự án vị trí trung tâm mới của quận Long Biên, đi vào phố Cổ chỉ cần 10 phút rất thuận tiện, nhanh chóng, thêm nhiều công viên và khoảng không gian xanh mát, rất phù hợp cho bố mẹ tôi sinh hoạt".

Căn hộ 3 phòng ngủ tại Khai Sơn City có thiết kế hiện đại, tối ưu.

Từ khi, Khai Sơn City đã được sự đón nhận tích cực từ thị trường. Trong đó, các căn hộ 3 phòng ngủ luôn được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn là nơi an cư nhờ những ưu thế về diện tích, không gian trong căn hộ, phù hợp với mọi thành viên. "Chủ đích các căn hộ 3 phòng ngủ hướng tới nhóm khách hàng có sở thích sống quây quần với gia đình. Diện tích căn 3 phòng ngủ lên tới 119 m2, cơ cấu đầy đủ các không gian chức năng, lô gia, ban công phù hợp với gia đình từ 4 đến 6 thành viên. Dịp cuối năm này, lượng khách hàng quan tâm tới dòng căn 3 ngủ nhiều hơn vì nhiều diện tích sinh hoạt, bố mẹ lên cùng sinh sống cho vui vẻ, tiện chăm sóc các cháu nhỏ", đại diện đơn vị phân phối chia sẻ.

Căn hộ thiết kế tối ưu cùng nhiều thuận ích cho cả gia đình hạnh phúc

Với diện tích lên tới 119 m2, cơ cấu 3 phòng ngủ, căn hộ Khai Sơn City được đánh giá là không gian lý tưởng cho những gia đình hạt nhân tới đa thế hệ; với nhiều không gian chức năng khác nhau, phù hợp nhiều mục đích. Trong đó, phòng ngủ thứ nhất dành cho ông bà, 1 phòng ngủ dành cho bố mẹ và con nhỏ. Phòng ngủ thứ 3 có thể linh hoạt thiết kế thành những không gian phục vụ đa dạng mục đích như: phòng học tập, đọc sách, phòng chiếu phim tại gia, phòng thể dục... Đối với một số gia đình, trẻ nhỏ cần những khoảng không riêng tư, phòng ngủ còn lại sẽ được thiết kế dành riêng cho con trẻ. Với nhiều người già, di chuyển bằng cầu thang bộ được xem là "nỗi ám ảnh". Điều này sẽ được triệt để giải quyết tại các căn hộ chung cư Khai Sơn City. Tòa căn hộ có thiết kế chỉ 10 căn/mặt sàn cùng 3 thang máy tốc độ cao và 1 thang hàng tiện lợi, giúp cư dân, đặc biệt là người cao niên di chuyển thuận tiện, tránh tình trạng đợi chờ thang máy lâu tại nhiều chung cư hiện nay.

Khai Sơn City sở hữu đến 4 thang máy/ tòa giúp cư dân di chuyển nhanh chóng

Bên cạnh đó, tòa căn hộ Khai Sơn City có thiết kế hình chữ I, vì vậy cho phép các căn hộ 3 phòng ngủ tại đây sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, không bị che chắn. Một số căn hộ từ tầng 15 sẽ có tầm nhìn trực diện ra sông Đuống, sông Hồng, ngắm nhìn những cây cầu biểu tượng của khu vực phía Đông Thủ đô, hay thưởng ngoạn cảnh đẹp của những khu đô thị ven sông được quy hoạch trong tương lai. Những căn hộ ở trục tầng thấp hơn sẽ có hướng nhìn vào khu sky villas HH3 đẳng cấp, khả năng đón nắng gió cũng là ưu điểm của căn hộ này. Thiết kế cửa ở giữa có thể đẩy nhẹ một phần cửa kính để tăng khả năng đón khí trời và lấy sáng cho phòng ngủ, tạo nên một không gian ngập tràn sinh khí tự nhiên, tạo luồng khí luân chuyển cho ngôi nhà và giúp tiết kiệm việc tiêu thụ điện năng cho căn hộ.

Công viên Ngọc Thụy nằm gần dự án là khoảng không xanh mát cho cư dân rèn luyện sức khỏe.

Yếu tố hút khách của Khai Sơn City phải nhắc tới những ưu thế về tiện ích. Trong đó, tòa K6 thuộc phân khu HH4 có vị trí gần bệnh viện quốc tế nội khu, phân cách bởi tuyến đường 30m. Đối với những gia đình có người cao tuổi, con nhỏ, việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Tại Khai Sơn City sở hữu bộ 3 công viên nội khu cùng lợi thế nằm gần công viên hồ điều hòa Ngọc Thụy. Đây là những không gian xanh trong lành, phù hợp cho các thành viên trong gia đình tập thể dục, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Trong bối cảnh nhiều dự án chung cư thiếu không gian xanh, Khai Sơn City trở nên khác biệt hoàn toàn với thị trường nhà ở thực.

Nhân dịp xuân Giáp Thìn, ngoài những chính sách bán hàng hiện hữu, chủ đầu tư Khai Sơn dành tặng thêm voucher trị giá 5% giá trị căn hộ cho toàn bộ khách hàng đặt cọc đến hết ngày 6.2.2024.

