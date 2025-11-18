Gắn kết vì cuộc sống cộng đồng, Sendo Farm chăm lo từng bữa ăn sạch

Đây là dịp để chính quyền và nhân dân nhìn lại hành trình đoàn kết, xây dựng đời sống văn minh của địa phương, đồng thời cũng là cơ hội để các đơn vị như Sendo Farm được đồng hành góp phần chăm lo đời sống thiết thực đến từng khu phố con hẻm.

Lãnh đạo thành phố, phường và người dân cùng chung niềm vui đoàn kết

Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Hội Nông dân Thành phố; Hội đồng Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây; Ủy ban Nhân dân phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, đại diện khu phố, chức sắc tôn giáo và đông đảo người dân. Về phía Sendo Farm có ông Nguyễn Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ.

Trong chương trình, phường Thạnh Mỹ Tây trao Bảng công nhận thi đua cho 10 khu phố với các mô hình như "Hẻm hoa tự quản", "Khu dân cư muôn sắc xanh", "Vườn hoa khu phố", góp phần làm đẹp cảnh quan và nâng cao ý thức tự quản. Cùng với đó, 95 gương "Người tốt, việc tốt" được biểu dương và 158 học sinh vượt khó được trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ trị giá 256 triệu đồng. Phường cũng hỗ trợ 74 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 74 triệu đồng.

Dân đi chợ giúp dân - Xanh, sạch, số hóa từ khu phố đến từng ngõ hẻm

Điểm nhấn của ngày hội là việc làm Sendo Farm mang mô hình siêu thị online đến phục vụ tại chỗ với những đơn hàng 1.000 đồng. Người dân được hướng dẫn từng bước để đặt các mặt hàng thiết yếu ngay trên điện thoại, giúp quá trình tiếp cận công nghệ trở nên tự nhiên và dễ hiểu. Hoạt động này vừa tạo trải nghiệm mới mẻ, vừa giúp nông sản tươi được tiêu thụ nhanh hơn.

Hướng dẫn người dân trải nghiệm Siêu thị Online Sendo Farm Sendo Farm

Song song đó, Sendo Farm giới thiệu chương trình Đối tác và Nhân viên Phát triển thị trường - mô hình để người dân trong khu phố có thể hỗ trợ đặt hàng, giới thiệu và phân phối sản phẩm. Tinh thần "dân đi chợ giúp dân" lan tỏa trong từng khu dân cư, khi bà con vừa hỗ trợ nhau tiếp cận thực phẩm sạch, phần xây dựng nếp sống tiêu dùng xanh - sạch - tiện lợi cũng như tinh thần Đoàn kết - Nghĩa tình - Sáng tạo - Phát triển. Đây cũng là hướng đi cụ thể của nông nghiệp số: đưa sản phẩm từ vùng trồng đến tay người dân nhanh chóng, minh bạch và chất lượng.

Khi tham gia làm đối tác, người dân có thêm thu nhập hỗ trợ gia đình, đồng thời cùng nhau xây dựng "chợ phường số" - nơi hàng hóa minh bạch nguồn gốc, cách tiếp cận hiện đại mà vẫn giữ trọn sự gần gũi của chợ truyền thống. Như ông Nguyễn Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Sendo Farm chia sẻ: "Sendo Farm mong muốn đưa chợ phường số đến từng khu phố và ngõ hẻm, để ai cũng có thể tiếp cận thực phẩm sạch một cách dễ dàng và minh bạch nhất."

Sendo Farm chia sẻ tinh thần "Dân đi chợ giúp dân" Sendo Farm





Cam kết lâu dài vì bữa ăn sạch và đời sống bền vững

Với Sendo Farm, ngày hội không chỉ là hoạt động cộng đồng mà còn là lời cam kết đồng hành dài hạn trong việc đưa công nghệ đến gần đời sống dân cư. Chuyển đổi số chỉ có ý nghĩa khi giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và tiếp cận thực phẩm an toàn một cách thuận tiện. Từ gian hàng 1.000 đồng, trải nghiệm siêu thị online đến mô hình đối tác cộng đồng, mọi hoạt động đều xoay quanh mục tiêu: đơn giản - dễ dùng - thiết thực cho người dân.

Trong thời gian tới, Sendo Farm sẽ tiếp tục phối hợp với nhiều địa phương để lan tỏa mô hình "chợ phường số", nơi người dân vừa thụ hưởng lợi ích vừa trực tiếp tham gia vận hành. Khi công nghệ gắn với bữa cơm gia đình, với khu phố và tình làng nghĩa xóm, nó trở thành công cụ nâng đỡ đời sống. Với sự chung sức của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, việc kết nối nông nghiệp số với tiêu dùng đô thị sẽ ngày càng phát triển, đưa thực phẩm xanh - sạch - số hóa đến từng khu phố, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.