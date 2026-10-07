‘Gần metro’ có thể sẽ là một tiêu chí mới để chọn nhà an cư

Metro "định hình lại" không gian sống của TP.HCM

Không còn là lý thuyết, metro đang từng bước tiến gần với cuộc sống người dân TP.HCM. Từ một dự án hạ tầng đơn lẻ, giờ đây đã chuyển sang thành một mạng lưới giao thông có khả năng tái định hình không gian đô thị. Bởi vậy, khoảng cách từ nơi ở đến nhà ga không chỉ là thông số vị trí, mà đang trở thành một tiêu chí trong lựa chọn nhà.

Đường Thống Nhất kết nối vào Xa lộ Hà Nội ngay khu vực nhà ga Suối Tiên ẢNH: BCONS

Với người mua nhà kỳ vọng metro đem đến khả năng rút ngắn thời gian di chuyển từ nhà tiếp cận nơi làm việc, học tập và dịch vụ đô thị mà không hoàn toàn phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Với khối lượng hành khách mà tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã phục vụ hơn 30,35 triệu lượt khách từ tháng 1.2025 đến đầu tháng 6.2026 là một con số đầy thuyết phục về vai trò của metro.

Kế đến là sự tác động của metro đến không gian đô thị. Thị trường nhà ở dọc hai bên tuyến chuyển từ trạng thái bình thường sang sôi động với giá nhà ở bật tăng mạnh, nhu cầu tìm kiếm tăng vọt.

Chỉ nhẩm tính sơ lượt, khu vực dọc trục đường Thống Nhất, kề bên Đại học Quốc Gia TP.HCM, trong một năm rưỡi sau khi metro số 1 đi vào vận hành ổn định từ đầu năm 2025 đến quý 3/2026, có hơn 3.000 sản phẩm căn hộ đã được giao dịch. Tuy nhiên, nguồn cung ở khu vực này cũng đang có dấu hiệu giảm lại. Đến quý 4/2026 này, có 1.280 căn Bcons Aria là sản phẩm mới giới thiệu ra thị trường.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Bộ Tiêu chuẩn hành nghề bất động sản (VARS IRE), trong hai năm qua, kể từ khi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đưa vào vận hành, các dự án kết nối thuận tiện tới các ga metro ghi nhận mức tăng giá cao hơn khoảng 10 - 20%.

Metro mở rộng, thêm dư địa cho bài toán an cư

Bài toán nhà ở gần metro không chỉ nằm ở "cách nhà ga bao xa", mà còn ở việc tiết giảm được chi phí trong quá trình sinh sống.

TP.HCM đặt mục tiêu phát triển khoảng 355 km đường sắt đô thị đến năm 2035 và hướng tới 510 km vào năm 2045. Các tuyến metro sẽ còn kết nối khu trung tâm với những cực đô thị, từng bước hình thành một mạng lưới liên kết.

Hiện tại, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã vận hành, trở thành trục kết nối giữa trung tâm TP.HCM và cả vùng kinh tế phía đông sôi động. Cụ thể, kết nối trực tiếp với metro số 1 tại ga Suối Tiên gồm có: tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32,8 km đang được TP.HCM hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, hướng tới khởi công cuối năm 2026. Song song là, dự án kéo dài Metro số 1 từ ga Suối Tiên nối đến sân bay Long Thành dài khoảng 41,4 km cũng đang được TP.Đồng Nai đẩy nhanh các thủ tục để khởi công cuối năm 2026.

Không chỉ dừng lại với các tuyến metro ở khu đông, TP.HCM đang thúc đẩy triển khai thêm các tuyến metro Tao Đàn - Thủ Dầu Một, nối dài tuyến metro Bến Thành - Tham Lương đến ranh tỉnh Tây Ninh, khởi công giai đoạn 1 tuyến metro số 6 nối sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu…. Khi các tuyến này hình thành, mạng lưới metro cũng đã di chuyển rộng khắp TP.HCM, giúp rút ngắn thời gian, chi phí kết nối giữa các trung tâm việc làm, khu đô thị, khu công nghiệp và dịch vụ.

Gần metro, Bcons Aria giải bài toán tối ưu chi phí

Sự thay đổi về phương thức giao thông buộc người mua nhà phải thay đổi cách chọn nhà. Thay vì chỉ tập trung những vị trí gần trung tâm thì nay có thể tìm kiếm những sản phẩm vừa tầm tại các khu vực có lợi thế kết nối metro. Đây cũng là lợi thế mà những dự án như Bcons Aria tại phường Đông Hòa có được khi nằm gần 2 ga Suối Tiên và Đại học Quốc Gia của tuyến metro số 1 hiện hữu. Trong thời gian tới, vị trí này còn tiếp cận thêm các ga của tuyến metro kết nối với phường Bình Dương cũng chỉ trong vài phút di chuyển.

Vị trí thuận tiện giao thông đã tạo sự hấp dẫn cho các căn hộ hai phòng ngủ tại Bcons Aria

Vị trí dự án ngay trong Quần thể dự án Bcons trên trục đường Thống Nhất được trang bị 264 tiện ích với 3 trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, trường học, 2 tòa nhà văn phòng cao 36 tầng… Bài toán "chi phí" của Bcons Aria còn được bổ trợ bởi lớp tiện ích trong khu vực khi kề bên là Làng Đại học, hệ thống y tế, thương mại và các trục giao thông lớn… đem đến sự tiện ghi, đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống hằng ngày.

Theo tính toán của VARS IRE, nếu một gia đình tiết kiệm khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng nhờ giảm chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng, khoản tiết kiệm có thể đạt 480 triệu đồng sau 10 năm và 960 triệu đồng sau 20 năm. Con số này chưa tính giá trị của thời gian được giải phóng khi rút ngắn hành trình di chuyển - một dạng "chi phí cơ hội" có thể chuyển thành thời gian dành cho công việc, gia đình và nghỉ ngơi.

Qua đó có thể thấy, từ vị trí "gần ba hướng metro", giá trị gia tăng của Bcons Aria được cộng hưởng bởi nhiều yếu tố, gồm mức giá để sở hữu ban đầu, cùng khả năng tối ưu được tổng chi phí sinh hoạt, định hình nên giá trị mới qua từng mốc thời gian.