Gan nhiễm mỡ: 2 dấu hiệu cảnh báo ở chân và bụng

Các chức năng chính của gan bao gồm:

Sản xuất albumin, một loại protein ngăn chất lỏng trong máu rò rỉ vào các mô xung quanh.

Sản xuất mật, một chất lỏng quan trọng đối với quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất béo trong ruột non

Lọc máu

Kích hoạt enzym

Dự trữ glycogen, vitamin và khoáng chất

Là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, gan có nhiều vai trò. Tuy nhiên, nó cũng phải chịu một số chấn thương và biến chứng. Một trong những vấn đề sức khỏe lớn nhất liên quan đến gan là bệnh gan nhiễm mỡ.

1. Nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ?

Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan. Điều này có thể xảy ra do một số lý do.

Một trong những lý do hàng đầu là uống quá nhiều rượu, có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ do rượu.

Đồ uống có cồn có thể làm cho gan của bạn tích trữ nhiều chất béo hơn là phá vỡ nó.

NAFLD hay bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là một loại bệnh gan nhiễm mỡ khác, chủ yếu do các yếu tố như béo phì, tiểu đường loại 2, kháng insulin, lượng chất béo (triglyceride) cao trong máu và hội chứng chuyển hóa, theo Times of India.

Tuổi tác, di truyền, một số loại thuốc và mang thai là những yếu tố nguy cơ khác của bệnh gan nhiễm mỡ.

2. Bệnh gan nhiễm mỡ “không hồi phục” có thể ảnh hưởng đến chân và bụng

Chìa khóa để ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ là chẩn đoán sớm.

Trường hợp không được phát hiện kịp thời hoặc không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển đến giai đoạn nặng, không thể hồi phục.

Nếu tình trạng trở nên tồi tệ hơn, nó có thể khiến bạn đau, kèm theo các vấn đề khác ở chân và bụng.

Sự tích tụ chất béo liên tục có thể dẫn đến viêm cơ quan này, làm sáng tỏ một vấn đề sức khỏe khác gọi là NASH (viêm gan nhiễm mỡ không do rượu).

3. Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH)

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH) đề cập đến tình trạng viêm gan do các tế bào mỡ dư thừa trong đó gây ra.





Viêm mạn tính được cho là gây tổn thương gan tiến triển hoặc xơ gan.

Theo Cedar Sinai, những bệnh nhân mắc NASH, những người đã bị tổn thương gan đáng kể, có thể bị “sưng ở chân” và “tích tụ chất lỏng ở bụng”.

Điều này xảy ra do áp lực gia tăng trong tĩnh mạch di chuyển máu qua gan của bạn, được gọi là tĩnh mạch cửa.

Áp lực trong tĩnh mạch ngày càng tăng khiến chất lỏng tích tụ trong cơ thể, bao gồm cả ở chân, mắt cá chân và bụng.

4. Đừng bỏ qua những dấu hiệu đáng báo động khác

Khi áp lực trong tĩnh mạch cửa tăng lên, nó có thể bị vỡ, dẫn đến chảy máu trong.

Điều đó nói rằng, nếu bạn nhận thấy dấu hiệu có máu trong phân hoặc chất nôn, hãy đi khám bệnh.

Hơn nữa, hãy cẩn thận với bất kỳ hiện tượng vàng mắt và da nào, một triệu chứng phổ biến khác của tổn thương gan.

Phòng khám Mayo cho biết: “Bệnh vàng da xảy ra khi gan bị bệnh không loại bỏ đủ lượng bilirubin, một chất thải của máu, ra khỏi máu của bạn. Bệnh vàng da khiến da và lòng trắng mắt bị vàng và nước tiểu sẫm màu”, theo Times of India.

Người bệnh cũng có thể bị ngứa da, sụt cân nhanh chóng, mạch máu hình mạng nhện trên da, buồn nôn, chán ăn và mệt mỏi.

5. Phòng bệnh gan nhiễm mỡ như thế nào?

Với một chế độ ăn uống hợp lý, bao gồm chất béo lành mạnh, kiểm soát khẩu phần ăn, tập thể dục thường xuyên, người ta có thể ngăn ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFL) hoặc viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH).

Bạn phải đặt mục tiêu duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đường, dầu và thực phẩm đã qua chế biến, theo Times of India.