Gan nhiễm mỡ: Chảy máu cam thường xuyên là dấu hiệu giai đoạn nặng

Ăn quá nhiều calo có thể khiến chất béo tích tụ trong gan.



Điều quan trọng là phải nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào và tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức để ngăn ngừa bệnh tiến triển.

1. Thiếu dấu hiệu cảnh báo sớm

Giai đoạn đầu của bệnh gan nhiễm mỡ thường không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Do vậy, chất béo có thể tiếp tục tích tụ trong gan của bạn, gây viêm trong cơ quan.

Đây được gọi là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Viêm dai dẳng có thể dẫn đến sẹo gan, được gọi là xơ hóa.

Nếu không được điều trị, nó có thể tiến triển thành xơ gan, đây là giai đoạn nặng nhất của bệnh gan nhiễm mỡ.

Ở giai đoạn tiến triển này, gan co lại và trở thành sẹo và sần.

2. Coi chừng chảy máu cam

Một triệu chứng của xơ gan là chảy máu cam thường xuyên Shutterstock





Một triệu chứng của xơ gan là chảy máu cam thường xuyên. Chảy máu cam thường xuyên có thể xảy ra vì cơ thể bạn dễ bị chảy máu hơn.

Nó cũng có thể dẫn đến bầm tím và chảy máu nướu răng.

3. Các triệu chứng xơ gan khác

Cùng với chảy máu cam, các dấu hiệu khác của bệnh xơ gan bao gồm: mệt mỏi, suy nhược, chán ăn, sụt cân và teo cơ, cảm thấy ốm (buồn nôn) và nôn, đau hoặc đau quanh vùng gan, vàng da và lòng trắng mắt (vàng da), rụng tóc, sốt và run rẩy, sưng ở chân, mắt cá chân và bàn chân do tích tụ chất lỏng (phù nề) và sưng ở bụng (bụng) do tích tụ chất lỏng (cổ trướng), theo Times of India.

4. Thay đổi tính cách cũng là một dấu hiệu

Có một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, bao gồm: béo phì hoặc thừa cân, mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc kháng insulin... Shutterstock

Các vấn đề sức khỏe phức tạp khác liên quan đến xơ gan bao gồm thay đổi tính cách, khó ngủ (mất ngủ), mất trí nhớ, lú lẫn và khó tập trung.

Bệnh não là thuật ngữ chỉ bất kỳ bệnh nào của não làm thay đổi chức năng hoặc cấu trúc của não.

Nó xảy ra khi chất độc ảnh hưởng đến não của bạn vì gan của bạn không thể loại bỏ chúng khỏi cơ thể.

5. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ

Có một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, bao gồm: béo phì hoặc thừa cân, mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc kháng insulin (chẳng hạn như hội chứng buồng trứng đa nang).

Các yếu tố khác bao gồm tuyến giáp hoạt động kém, huyết áp cao, cholesterol cao hoặc hội chứng chuyển hóa (kết hợp giữa bệnh tiểu đường, huyết áp cao và béo phì), theo Times of India.