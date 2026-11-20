Ngày 19.11, cổ phiếu của Anthropic, nhà phát triển mô hình Claude, được giao dịch trên sàn chứng khoán sau khi công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO). Việc Anthropic ra mắt thị trường chứng khoán đã biến phần lớn nhân viên của công ty trẻ tuổi này thành triệu phú USD chỉ sau một đêm, thậm chí một số người còn kiếm được gấp nhiều lần số tiền đó, theo CNN.

Ban lãnh đạo của Anthropic tại trung tâm truyền thông tiếp thị của NASDAQ ở New York ngày 19.11 ẢNH: REUTERS

Sau khi Anthropic định giá IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu, khoảng 600 nhân viên đã gia nhập câu lạc bộ "triệu phú trăm triệu USD", theo dữ liệu từ Hill.com, một trang web theo dõi cổ phiếu của các công ty tư nhân.

Có tới 2.800 nhân viên sở hữu số cổ phần trị giá trên 10 triệu USD và khoảng 5.100 người - chiếm 96% tổng số nhân viên - đang nắm giữ cổ phần trị giá hơn 1 triệu USD.

"Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là mọi chuyện diễn ra quá nhanh", ông Andrew Benson, người sáng lập kiêm CEO của Hill.com, nói với CNN. Được thành lập cách đây gần 6 năm, Anthropic đạt mức định giá gần 2.000 tỉ USD ngay khi bắt đầu giao dịch, cho thấy sự hào hứng của các nhà đầu tư đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Giá trị thị trường của công ty đạt 1.760 tỉ USD vào thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 19.11.

Cổ phiếu của công ty vào lúc chốt phiên ở mức 97,17 USD - tăng 17% so với giá IPO.

Việc các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon, vốn thường thiếu vốn, trả lương cho nhân viên bằng cả lương cơ bản và cổ phiếu không phải là điều hiếm gặp, theo CNN. Lời hứa về một thương vụ mua lại trong tương lai hoặc đợt IPO thường thúc đẩy nhân viên làm việc chăm chỉ và gắn bó với công ty.

Tuy nhiên, ít có công ty khởi nghiệp nào phát triển lớn mạnh và nhanh chóng như Anthropic. Công ty được thành lập năm 2021 và đến cuối năm 2024 chỉ có chưa đến 1.000 nhân viên.

SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã trải qua hơn 2 thập niên với tư cách là một công ty tư nhân trước khi thực hiện đợt IPO đình đám vào tháng 6. Màn ra mắt đó đã tạo ra khoảng 4.400 triệu phú USD trong tổng số 22.000 nhân viên công ty.