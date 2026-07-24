Ganghan Vina chú trọng xây dựng thương hiệu và kết nối doanh nghiệp

Năm 2023, Ganghan Vina được ghi nhận trong Top 100 Thương hiệu ưa chuộng tại Lễ công bố Thương hiệu - Sản phẩm - Dịch vụ Việt Nam. Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, năm 2025, đơn vị tiếp tục được Viện Chống gian lận thương mại và Hàng giả trao Giấy khen vì có thành tích trong công tác bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.

Đại diện Công ty TNHH Sức khỏe toàn diện Ganghan Vina tại chương trình công bố thương hiệu năm 2023

Bên cạnh các dấu mốc trên, đại diện doanh nghiệp còn tham gia một số hội nghị, hội thảo liên quan đến xây dựng thương hiệu bền vững, phòng chống hàng giả và kết nối kinh doanh. Những hoạt động này giúp Ganghan Vina tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin và mở rộng quan hệ với các đơn vị đồng hành.

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp định hướng tiếp tục củng cố đội ngũ, nâng cao tính nhất quán trong vận hành và duy trì sự minh bạch trong thông tin. Ganghan Vina hiện hoạt động tại số 251 Bông Sao, phường Bình Đông, TP.HCM.

Thông tin chi tiết được cập nhật tại website chính thức của Ganghan Vina.