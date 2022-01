'Gangnam Style', 'Fantastic Baby' và những bản hit Kpop tròn 10 tuổi

2012 có lẽ là một năm đầy ấn tượng với những người theo dõi giới giải trí Hàn Quốc. Đây là thời điểm vàng son của Kpop khi hàng loạt ca khúc huyền thoại ra đời và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Từ các nhóm nhạc nam như Big Bang, EXO, Super Junior đến những thần tượng nữ 2NE1, F(x), TaeTiSeo… tất cả đã tạo nên một năm 2012 đầy rực rỡ và trọn vẹn cho làng nhạc Hàn. Dưới đây là những bản hit Kpop tiêu biểu của 10 năm về trước.

Fantastic Baby - Big Bang

Được phát hành vào đầu năm 2012, Fantastic Baby là ca khúc chủ đề thuộc mini-album thứ năm Alive của Big Bang. Với giai điệu sôi động và đoạn điệp khúc gây nghiện, bài hát nhanh chóng thu hút được sự quan tâm đông đảo của khán giả trong và ngoài nước ngay sau khi ra mắt. Trên thực tế, đây cũng là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm nhạc nam nhà YG Entertainment.

Theo đó, Fantastic Baby được sáng tác bởi thành viên G-Dragon, TOP và nhà sản xuất tài ba Teddy. Bài hát trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất ở Hàn Quốc của Big Bang, doanh số ở Trung Quốc và Nhật Bản cũng vô cùng ấn tượng.

I Love You - 2NE1

Ra mắt vào tháng 7.2012, I Love You của 2NE1 nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt ở Hàn Quốc. Bài hát đứng đầu trên bảng xếp hạng Gaon Digital và trở thành đĩa đơn thứ 6 giành hạng nhất của 4 cô gái nhà YG.

Trước khi phát hành I Love You, loạt hit I don’t care, I am the best, Ugly… của nhóm phần lớn đều nhấn mạnh về nữ quyền, sự tự tin và yêu bản thân. Vì vậy sự trở lại với I Love You tạo được nhiều khác biệt khi khai thác một chủ đề hoàn toàn mới - tình yêu. Không chỉ vậy, phong cách thời trang của 2NE1 cũng trở thành đề tài nóng được nhiều người bàn luận. Đặc biệt là kiểu tóc cá tính và độc lạ của thành viên Dara.

Gangnam Style - PSY

Nhắc đến năm 2012, chắc chắn không thể bỏ qua “cơn sốt” toàn cầu Gangnam Style của PSY. Với giai điệu vui nhộn và điệu nhảy ngựa nổi tiếng, Gangnam Style đã lập được nhiều kỷ lục thế giới. Đây là ca khúc đầu tiên đạt 1 tỉ lượt xem trên YouTube và nhận được hơn 1,57 triệu lượt thích tại thời điểm ra mắt.

Đến hiện tại, Gangnam Style đã có hơn 4,3 tỉ lượt xem và 23 triệu lượt thích trên nền tảng video trực tuyến lớn nhất thế giới.

Mama - EXO

Là ca khúc đầu tay của nhóm nhạc đình đám EXO, Mama được phát hành vào tháng 4.2012. Mama có hai phiên bản tiếng Hàn dành cho EXO-K và tiếng Trung đối với EXO-M.

Với concept huyền bí đầy ấn tượng, Mama nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Kpop. Đặc biệt, ngoại hình nổi bật của “gà chiến” nhà SM cũng là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các cộng đồng trực tuyến tại Hàn Quốc lúc bấy giờ.





Sexy Free & Single - Super Junior

Ra mắt vào đầu tháng 7.2012, Sexy Free & Single là bài hát chủ đề thuộc album thứ sáu cùng tên của Super Junior. Ca khúc được yêu thích bởi phần điệp khúc gây nghiện, dòng nhạc điện tử thời thượng cũng như thông điệp về cuộc sống thành đạt của những người đàn ông độc thân, quyến rũ và tự do.

The Chaser - Infinite

Một bản hit Kpop huyền thoại khác trong danh sách này chính là The Chaser của Infinite. Phát hành vào tháng 5.2012, The Chaser xuất sắc được Billboard vinh danh là “Bài hát Kpop hay nhất năm 2012”.

Với giai điệu hiện đại đầy mạnh mẽ, The Chaser chứng minh được năng lực đáng gờm của Infinite với tư cách là nghệ sĩ Kpop đang lên lúc bấy giờ. Ngoài ra, vũ đạo dứt khoát và đồng bộ của các chàng trai Woollim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Electric Shock - F(x)

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối F(x) có hoạt động chung, nhưng những ca khúc của các cô gái nhà SM vẫn luôn là niềm tự hào lớn, góp phần đưa thị trường Kpop vươn xa trên toàn cầu.

Bài hát đình đám Electric Shock của nhóm cũng sẽ bước sang tuổi thứ 10 vào năm 2022. Ra mắt vào mùa hè 2012, Electric Shock nhanh chóng vươn lên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng Gaon Digital, trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của F(x).

Hơn nữa, Electric Shock cũng là MV đầu tiên của F(x) cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Twinkle - TaeTiSeo (SNSD)

Tháng 4.2012, “nhóm nhạc nữ quốc dân” SNSD cho ra mắt nhóm nhỏ đầu tiên có tên gọi TaeTiSeo bao gồm ba thành viên Taeyeon, Tiffany và Seohyun. Nhóm chính thức xuất hiện trước công chúng thông qua ca khúc đầu tay Twinkle.

Được lấy cảm hứng từ âm nhạc những năm 1970, Twinkle nhanh chóng càn quét các trang nhạc trực tuyến lớn nhỏ trong và ngoài nước. Đây cũng là album Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard World Albums.

Ngoài ra, làng nhạc Hàn năm 2012 còn chứng kiến sự thành công của nhiều ca khúc huyền thoại khác như Day by day (T-ara), Alone (Sistar), Beautiful night (Beast), Face (Nu’est), Volume up (4minute), Sherlock (SHINee), Touch (Miss A)...