Gánh đại án kỷ lục, Thi hành án dân sự TP.HCM tăng tốc nhờ chuyển đổi số

Kết quả vượt trội được ghi nhận

Tại buổi làm việc với cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM vào tháng 3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá TP.HCM là đơn vị đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, mô hình Trung tâm điều hành thông minh (IOC) được ghi nhận là bước tiến nổi bật, cần tiếp tục hoàn thiện thông qua phối hợp với các đơn vị công nghệ.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ Tư pháp và lãnh đạo Viện KSND tối cao tham gia lễ khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) ẢNH: CẨM TÚ

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục hoàn thiện các phần mềm được tốt hơn, phải đồng bộ các hồ sơ thi hành án.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM: "Chuyển đổi số không chỉ góp phần giải quyết bài toán khối lượng công việc khổng lồ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn khẳng định năng lực quản trị hiện đại, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng nhanh của đơn vị".

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục là đơn vị có số việc và giá trị phải thi hành lớn nhất cả nước với 160.000 việc và số tiền 262.000 tỉ đồng (chiếm 19% về việc và 37% về tiền của cả nước).

Với 422 chấp hành viên, bình quân mỗi người phải tổ chức thi hành khoảng 380 việc tương ứng với số tiền hơn 621 tỉ đồng. Với địa bàn rộng, nhiều vụ án lớn, có tính chất phức tạp liên quan đến đa dạng loại tài sản như: bất động sản, cổ phần, cổ phiếu và tài sản hình thành trong tương lai... đã phát sinh không ít khó khăn cho đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, về việc thi hành xong là 39.000 việc, đạt tỉ lệ 43%; về tiền thi hành xong là 32.000 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 29% (vượt gần 2% về việc và tiền so với tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2026 được giao). Số giải quyết xong của đơn vị chiếm hơn 16% về việc và gần 40% về tiền so với toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM ẢNH: CẨM TÚ

Theo Trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM, việc thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước.

Dẫn đầu cả nước về công nghệ thế nào?

Nhằm đáp ứng được khối lượng công việc khổng lồ trên, Thi hành án dân sự TP.HCM đã chủ động phối hợp với các đơn vị kỹ thuật nghiên cứu, xây dựng nhiều phần mềm phục vụ công tác nghiệp vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa: "Việc triển khai 7 phần mềm trọng tâm đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao tính minh bạch, kịp thời và chính xác trong toàn hệ thống".

Trong đó, việc thực hiện thông báo thi hành án dân sự qua ứng dụng VNeID được đánh giá là bước tiến quan trọng. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thành công hơn 5.000 lượt gửi thông báo. Đây là một trong những cơ sở để triển khai tích hợp thông báo VNeID trên nền tảng số thi hành án dân sự trong thời gian tới.

"Nhờ vậy mà đương sự nhận thông tin nhanh chóng, chính xác, hạn chế tình trạng chậm trễ, thất lạc so với hình thức truyền thống", ông Hòa cho biết.

Một điểm sáng khác từ tháng 6.2025, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM (cũ) đã chính thức sử dụng biên lai điện tử thay thế hoàn toàn biên lai giấy và áp dụng đồng loạt từ ngày 1.7.2025 sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đến cuối tháng 3.2026, đã có hơn 139.000 biên lai điện tử được phát hành, tương ứng số tiền hơn 21.300 tỉ đồng. Việc áp dụng biên lai điện tử giúp rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, giảm sai sót thủ công, đồng thời tăng khả năng tra cứu và đối chiếu dữ liệu tài chính. Trên cơ sở kết quả tại TP.HCM, từ ngày 1.7.2025, Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã triển khai biên lai điện tử trong cả nước.

Đối với các vụ việc lớn, phức tạp, điển hình như vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Thi hành án dân sự TP.HCM đã xây dựng phần mềm phục vụ riêng. Hệ thống cho phép thanh toán tiền bằng một lệnh, chi trả đúng tài khoản do đương sự cung cấp. Hiện đã thanh toán đợt 8 cho hơn 42.500 người được thi hành án với tổng số tiền hơn 10.300 tỉ đồng, được sự đồng thuận của dư luận.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin mà Thi hành án dân sự TP.HCM giải quyết được nhiều đại án kỷ lục ẢNH: CẨM TÚ

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, TP.HCM đã tham mưu Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp phê duyệt triển khai thanh toán tiền thi hành án trực tuyến qua ngân hàng thương mại, kết nối trực tiếp dữ liệu từ các phần mềm trong nền tảng số. Dự kiến áp dụng từ tháng 5.2026.

Việc thanh toán tiền thi hành án trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian xử lý chứng từ, đơn giản hóa thủ tục, giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công, nâng cao tính minh bạch, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Trong lĩnh vực thống kê, phần mềm báo cáo thi hành án dân sự được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2025 đã giúp đảm bảo số liệu chính xác, thống nhất với hồ sơ thực tế. Toàn bộ hồ sơ trong kỳ báo cáo đều được cập nhật đầy đủ trên hệ thống, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành.

Cũng theo ông Hòa, TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) từ tháng 1.2026. Hệ thống này tích hợp dữ liệu từ nhiều phần mềm nghiệp vụ vào một nền tảng thống nhất, để phân tích, xử lý và hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ… giúp lãnh đạo theo dõi, giám sát toàn diện công việc.

Thi hành án dân sự TP.HCM còn là một trong những đơn vị tiên phong, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Cục Quản lý Thi hành án dân sự, trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng, triển khai thí điểm và vận hành chính thức nhiều phần mềm.

Có thể kể đến như phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, triển khai từ tháng 10.2025, đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Việc này giúp rút ngắn thời gian dự thảo, ký ban hành quyết định, cho phép luân chuyển hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử, khắc phục hạn chế về khoảng cách địa lý, giảm thiểu sai sót. Đến cuối tháng 3.2026, TP.HCM đã ban hành hơn 62.300 quyết định thi hành án thông qua hệ thống này.

Ngoài ra, từ đầu năm 2026, TP.HCM triển khai phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp nâng cao hiệu quả xử lý.

"Những kết quả mà chúng tôi đạt được không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn mới", ông Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.