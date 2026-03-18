'Gánh gió ngang vai' tưởng nhớ 1/4 thế kỷ ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Về chủ đề đêm nhạc, đạo diễn Quý Nhân cho biết Gánh gió ngang vai là một điểm hẹn để nhạc Trịnh mang đến cho chúng ta một góc nhìn khác - một cách sống chuyển hóa sức nặng của định mệnh thành sự nhẹ bẫng của một nhành gió, mang ngang vai mà đi qua dâu bể, tự tại và thong dong.

Ca sĩ Cẩm Vân sẽ hát Ca dao mẹ trong đêm nhạc Gánh gió ngang vai ẢNH: Q.N

Với ca sĩ Cẩm Vân, dẫu bao nhiêu năm hát nhạc Trịnh, nhưng mỗi lần thể hiện đều thấy rung động khi cất lên những giai điệu ấy. Chị chia sẻ thêm: "Nhạc của anh Sơn càng hát, càng thấm. Hát nhạc anh Sơn, với tôi, điều quan trọng nhất là sự chân thành, hát bằng cảm xúc thật thì khán giả sẽ cảm nhận được ngay…".

Ca sĩ Duy Hưng, giọng ca đầy nam tính, nội lực và tình cảm sẽ đến với đêm nhạc qua những ca khúc Diễm xưa, Rừng xưa đã khép, Rồi như đá ngây ngô, Bốn mùa thay lá… "Ai trong chúng ta cũng từng có lúc nghêu ngao nhạc Trịnh vì giai điệu rất gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc… và đâu đó cảm nhận được mình trong ấy. Tôi sẽ gửi đến khán giả Đà Nẵng âm nhạc Trịnh bằng lời hát chân thành, như một làn gió mới mộc mạc và gần gũi nhất có thể… Hy vọng sẽ chạm đến cảm xúc của người yêu nhạc Trịnh tại thành phố biển xinh đẹp này...", nam ca sĩ thổ lộ.

Duy Hưng hy vọng sẽ chạm đến cảm xúc của người yêu nhạc Trịnh bằng sự chân thành, mộc mạc... ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Duy Hưng cho biết, chính nhạc Trịnh Công Sơn đã đưa cái tên Duy Hưng đến với sân khấu chuyên nghiệp, đến gần khán giả hơn; và sô diễn lớn nhất anh tham gia là chuỗi đêm nhạc Trịnh từ Bắc vào Nam do ca sĩ Ánh Tuyết tổ chức năm 2009.

Với giọng ca trẻ Dạ Thảo, cô sẽ góp mặt trong đêm nhạc Trịnh qua Những con mắt trần gian, Vẫn nhớ cuộc đời, Tình ca người mất trí…

"Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà là một cuộc hành trình nội tại, một sự tỉnh thức sâu sắc về ý nghĩa của sự tồn tại qua 3 nhịp thở của tâm hồn. Đêm nhạc chia thành 3 chương: Ta là ai?, Là ai…, Mà yêu quá đời này…, tin rằng sẽ mang đến chuỗi cảm xúc trọn vẹn cho người nghe", đạo diễn Quý Nhân chia sẻ thêm.