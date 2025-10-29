Gạo sạch Aan xuất sắc đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025

Giải thưởng uy tín này là sự ghi nhận xứng đáng cho những doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mạnh, có sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao được cộng đồng đầu tư, đối tác và người tiêu dùng tin tưởng. Để đạt được vinh danh này, Gạo Sạch Aan đã đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về năng lực cạnh tranh vượt trội, uy tín tại nhiều quốc gia và chất lượng sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

Việc góp mặt trong Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu ASEAN 2025 là minh chứng rõ ràng cho năng lực cạnh tranh và chất lượng vượt trội của Gạo sạch Aan, vốn đã chinh phục thành công các thị trường khó tính như Nhật Bản và châu Âu. Đây không chỉ là thành quả của hành trình nỗ lực, đổi mới không ngừng mà còn là lời khẳng định cho sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sản phẩm, luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Với chiến thắng này, Gạo Sạch Aan cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tối ưu quy trình, và nâng cao chất lượng; góp phần vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam, khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của khu vực.

Bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương Thực A An nhận giải

Cũng trong tháng 10/2025 gạo sạch Aan được Vietnam Report bình chọn và công bố nằm trong Top 5 Công ty Thực phẩm uy tín năm 2025, thuộc nhóm ngành thực phẩm khô – đồ ăn liền. Giải thưởng được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, khách quan theo ba tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Tái định vị thương hiệu, sẵn sàng bứt tốc trong kỷ nguyên xanh

Từ ngày 1.9.2025, Gạo sạch Aan chính thức triển khai logo và bao bì mới trong toàn bộ hoạt động truyền thông và vận hành. Đây là một phần quan trọng của Aan trong chiến lược tái định vị thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt nhịp xu thế tiêu dùng xanh, phát triển bền vững đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn cầu.

Logo mới của Aan với font chữ bo tròn được thiết kế dựa trên triết lý cân bằng, sử dụng gam màu xanh chủ đạo của thiên nhiên, nông sản sạch, của sự an lành và hạnh phúc; đồng thời thể hiện rõ nét tính năng động, hiện đại, sáng tạo. Điểm nhấn trên logo là hình tròn màu cam, biểu tượng cho mặt trời, nguồn sống, sự ấm áp, năng lượng tự nhiên nuôi dưỡng cây lúa. Màu cam rực rỡ cũng tượng trưng cho sự năng động, phát triển và hy vọng.

Hình ảnh Gạo sạch Aan trong bộ nhận diện thương hiệu mới

Vươn mình trong thời đại mới - thời đại của phát triển nông nghiệp xanh, sạch và bền vững - sự kiện nâng cấp nhận diện thương hiệu của gạo sạch Aan còn gửi gắm một thông điệp mới: "Không chỉ là gạo sạch - Aan còn là một phong cách sống". Aan là sản phẩm mà ở đó, mỗi hạt gạo đều mang theo lời cam kết của nhà sản xuất về sức khỏe - an lành - hạnh phúc; hướng đến phong cách năng động, sáng tạo, hiện đại và thời thượng.

Trên hành trình mới, gạo sạch Aan vẫn tiếp bước đồng hành cùng người tiêu dùng vun đắp hàng triệu bữa cơm lành; đồng hành cùng bà con nông dân để ổn định đầu ra và thu nhập; tiên phong thực hành sản xuất lúa gạo xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp bền vững. Đây cũng chính là nền tảng để thương hiệu khẳng định chất lượng ưu việt, từng bước chinh phục người tiêu dùng trong nước và cả thị trường quốc tế.