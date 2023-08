Gặp Bộ trưởng GD-ĐT, giáo viên tâm tư nhiều nhất về lương, tuổi nghỉ hưu

Báo cáo tổng hợp ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên các cơ sở giáo dục trước sự kiện "Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục" sáng nay 15.8, ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam, cho biết có gần 2.000 ý kiến liên quan đến chế độ tiền lương giáo viên, phụ cấp của nhà giáo.

Nhà giáo tham dự sự kiện gặp gỡ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sáng 15.8

T.T

Trong đó có nhiều ý kiến mong muốn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét về chế độ chính sách đối với giáo viên nói chung để đảm bảo cuộc sống, đặc biệt là giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Ông Ân cho biết, mức lương thấp không đủ trang trải cuộc sống là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giáo viên bỏ nghề và có thể còn bỏ nghề trong thời gian tới, do vậy đội ngũ quản lý giáo dục và giáo viên rất mong được quan tâm để yên tâm công tác.

Có gần 200 ý kiến phản ánh việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, việc chuyển ngạch giáo viên chậm, chưa cập nhật đầy đủ mã ngạch theo quy định, bất cập trong việc xếp lương sau khi hoàn thành đạt chuẩn trình độ đào tạo…

Có 160 ý kiến về thiếu trường lớp học, thiếu nhà công vụ giáo viên, cơ sở vật chất các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đề nghị nâng cấp cơ sở vật chất các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng dạy và học



Có 41 ý kiến phản ánh về việc thiếu giáo viên cục bộ ở vùng sâu, vùng xa và giáo viên dạy một số bộ môn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng tổng hợp có gần 500 ý kiến liên quan đến tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non. Đa số các ý kiến đề nghị áp dụng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non là 55 tuổi. Do đặc thù lao động giáo viên mầm non nên việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 là không phù hợp.

Phát biểu tại sự kiện, nhiều nhà giáo cũng nêu những khó khăn, nặng nhọc của giáo viên mầm non và mong muốn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiên trì kiến nghị tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, giữ tuổi nghỉ hưu

Ngành giáo dục không tự quyết được nhưng sẽ kiên trì kiến nghị

Về lương giáo viên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành GD-ĐT không quyết định được việc này nhưng sẽ kiên trì thuyết phục các bộ ngành liên quan và quan trọng là nguồn lực của nhà nước, để có thể thực hiện được chủ trương lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi gặp gỡ trực tuyến CHỤP MÀN HÌNH

Về đời sống giáo viên mầm non "lãnh đạo Bộ GD-ĐT thấu hiểu điều này", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ và cho biết, thời gian qua Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách quan tâm đến giáo viên mầm non. Theo đó, ngoài lương, giáo viên mầm non còn có phụ cấp ưu đãi, phụ cấp tính theo thâm niên, phụ cấp thu hút, trợ cấp lần đầu, trợ cấp 1 lần khi chuyển công tác với giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn… Nhưng dù vậy, mức lương của giáo viên mầm non vẫn thấp so với mặt bằng thu nhập chung và so với công sức thầy cô bỏ ra.

Theo Bộ trưởng Sơn, lãnh đạo Bộ GD-ĐT trong nhiều diễn đàn, nhiều cuộc làm việc với các bộ, ngành đã bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề này. Chính phủ đã giao Bộ GD-ĐT làm việc với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành; trước hết cân nhắc để có thể nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non, tiểu học.



Bước đầu, Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ đã có sự thống nhất, dự kiến tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, giáo viên tiểu học tăng thêm 5%. Còn lại, cần có sự thống nhất với Bộ Tài chính, sau đó thông qua Chính phủ… Mức tăng dù nhỏ nhưng cũng thêm một phần để động viên, bù đắp cho giáo viên mầm non, tiểu học.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bày tỏ mong muốn có thể tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên các cấp học, tuy nhiên triển khai trước đối với mầm non, tiểu học; sau đó sẽ lần lượt có các kiến nghị khác.

Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng chia sẻ: ngành giáo dục có số lượng người hưởng lương, công chức, viên chức rất lớn, chiếm hơn 70% tổng số công chức, viên chức cả nước. Do đó, mỗi chính sách điều chỉnh, dù nhỏ, cũng cần tính toán các nguồn lực, điều kiện. Bởi vậy, chúng ta mong muốn, kiến nghị, nhưng cũng cần từng bước, hợp lý.

Liên quan đến độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non, ông Sơn cho biết Chính phủ đang điều chỉnh luật Bảo hiểm xã hội. Trong góp ý luật này, Bộ GD-ĐT đã có ý kiến chính thức đề nghị đưa giáo viên mầm non và đối tượng lao động nặng nhọc, từ đó liên quan đến tuổi hưu. Tại Diễn đàn người lao động năm 2023, việc này tiếp tục được Bộ GD-ĐT nêu kiến nghị.



Về ý kiến liên quan đến phụ cấp nhân viên trường học, đây là nhóm chịu nhiều thiệt thòi, lương thấp, dù đã được hưởng phụ cấp ưu đãi tương ứng với công việc chuyên môn. Do đó sẽ phải tính đến việc điều chỉnh chính sách trong tương lai. Nếu thời gian tới sắp xếp lương theo chuẩn trình độ đào tạo theo luật Giáo dục 2019, có thể là dịp điều chỉnh cho các đối tượng này.