Gặp gỡ 'công chúa' làng giải trí Singapore trên màn ảnh Việt

Là một trong bảy nàng "công chúa" của Mediacorp - tập đoàn truyền thông lớn nhất Singapore, Jesseca Liu được biết đến với tư cách diễn viên truyền hình nổi tiếng thông qua nhiều tác phẩm đình đám. Sắp tới, cô có dịp gặp gỡ khán giả Việt trong bộ phim Yêu không khoảng cách.

Jesseca Liu sinh năm 1979, là một nữ diễn viên người Malaysia, sống tại Singapore. Cô bắt đầu làm người mẫu sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Saito năm 2001. Liu được một nhà sản xuất ở Mediacorp phát hiện vào năm 2004 và được mời tham gia bộ phim truyền hình chủ đề thể thao The champion. Cũng từ đây, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Singapore.

Năm 2005, Jesseca Liu được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và giải Ngôi sao mới nổi nhất trong lễ trao giải Star Awards 2005 với vai diễn cô dâu Việt Nam Ruan Mian Mian trong phim Portrait of home. Thành công của vai diễn Ruan Mian Mian đã mang đến cho cô nhiều cơ hội mới. Jesseca tiếp tục khẳng định năng lực của mình trong nhiều dự án khác như Game plan, Disclosed, Yours fatefully, Blessings, Hand in hand…

Dù đã vào tuổi tứ tuần, nhan sắc xinh đẹp và mặn mà của Jesseca Liu vẫn được khán giả đánh giá cao. Sắp tới, cô sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt thông qua tác phẩm Yêu không khoảng cách. Phim kể về Lâm Lợi (Jesseca Liu) - một phụ nữ 40 tuổi có học thức, là phó quản lý của một hãng mỹ phẩm. Cuộc hôn nhân của cô với mối tình đầu Trần Thạch (Darren Lim) đã hơn 15 năm. Họ có một cô con gái 14 tuổi. Lâm Lợi khá tự hào về sự nghiệp lẫn gia đình của mình.

Khi cuộc sống đang viên mãn thì công ty Lâm Lợi bất ngờ tuyển một người trẻ có năng lực vượt trội - Trương Văn Dự (Dawn Yeoh). Cô và Văn Dự dần trở thành đối thủ cạnh tranh trong công việc. Ngay lúc này, cô cũng phát hiện chồng ngoại tình. Cô nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân cho đến khi bản thân gặp vấn đề về sức khỏe. Trong lúc hụt hẫng và đau khổ nhất, Lâm Lợi quen biết với một chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng - Trương Đông Thăng (Ayden Sng). Từ đây, những khoảnh khắc lãng mạn của 15 năm trước lại ùa về.





Đồng cảm với trái tim của người phụ nữ từng trải qua hôn nhân, Đông Thăng hết lòng chăm sóc và kiên nhẫn ở bên Lâm Lợi. Được Đông Thăng chăm sóc, Lâm Lợi dần thoát khỏi tuyệt vọng. Dưới sự tác động của Lâm Lợi, Đông Thăng cũng dần lấy lại được nhiệt huyết trong cuộc sống và có hướng đi mới trong công việc. Theo thời gian, cả hai người yêu nhau và cùng nhau viết nên mối tình chênh lệch 18 tuổi. Tuy vậy, mối tình lệch tuổi này cũng gặp không ít thị phi, sóng gió.

Sánh đôi cùng Jesseca trong dự án lần này là một gương mặt khá mới của ngành giải trí Singapore - Ayden Sng - đảm nhận nhân vật Trương Đông Thăng. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh. Chia sẻ về cảm xúc khi được "nên duyên" cùng đàn chị hơn 14 tuổi, nam diễn viên hào hứng nói: "Mọi người bảo tôi đừng nói điều này, nhưng tôi đã lớn lên khi xem cô ấy trên TV. Tôi luôn nghĩ cô ấy giống thần tiên và khi biết mình sẽ được đóng cặp với cô ấy tôi rất vui mừng. Jesseca và tôi đều không phải là người hướng ngoại, vì vậy chúng tôi đã mất một thời gian để tìm hiểu nhau. Tuy ban đầu cả hai có chút lúng túng nhưng cô ấy vẫn là một nàng công chúa bình dị mà tôi ngưỡng mộ".

Vào vai chàng trai trẻ đem lòng yêu người phụ nữ hơn mình 18 tuổi, nhưng Ayden Sng khẳng định ngoài đời sẽ không lựa chọn mối quan hệ cách biệt như vậy. Nam diễn viên tâm sự: "Về mặt lý thuyết điều đó có thể làm được, nhưng trên thực tế mà nói thì rất khó. Nếu bạn và đối phương đang ở hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, thì rất khó có thể ở bên nhau vì sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn”.

Bên cạnh cặp đôi chính Jesseca Liu - Ayden Sng, Yêu không khoảng cách còn có sự tham gia của những gương mặt tài năng như Darren Lim, Dawn Yeoh, Lynn Lim, Meijiao Lin, James Seah, Hazelle Teo, Valnice Yek… Phim đang phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên kênh HTV7.