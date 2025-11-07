Gặp gỡ ‘Gia Đình Haha’ trong series phái sinh ‘Bữa Cơm Haha’ vừa lên sóng trên Shopee

Tháng 11 mở đầu đầy sôi động khi "Bữa Cơm Haha" - series phái sinh mới từ "Gia Đình Haha" kết hợp với Shopee chính thức trình làng. Chỉ sau những tập đầu tiên phát sóng, chương trình đã nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội, khiến dân tình rần rần bàn tán và ai nấy đều hóng chờ để gặp gỡ gia đình Haha vào 20 giờ mỗi ngày trong series phái sinh mới "Bữa Cơm Haha" tại Shopee Video!

Vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng lần này khán giả sẽ được khám phá một khía cạnh gần gũi của gia đình Haha hơn qua những thước phim ghi lại giờ cơm tràn ngập tiếng cười. Ở đây, khán giả sẽ được lắng nghe những câu chuyện chưa bao giờ kể và chứng kiến những pha tương tác đời thường đáng yêu giữa các thành viên.

Chắc hẳn fan đã quá quen với những bữa ăn “ê hề” trong Gia đình Haha, nhưng mọi người đâu biết rằng vừa thấy mâm cơm 8 món của gia đình chị Thông, dàn cast đã “trả giá” xuống chỉ cần nấu… một nồi súp cho nhanh gọn lẹ

Lên sóng những tập đầu tiên vừa qua trên Shopee Video, chương trình nhanh chóng trở thành "món ăn tinh thần" mà dân mạng không thể bỏ lỡ mỗi tối. Cư dân mạng liên tục bày tỏ sự thích thú với những khoảnh khắc vui nhộn và chân thật trong series này.

Fan cũng phải chịu thua trước độ “lầy lội” của nghệ sĩ nhà mình. Nhiều bạn còn than thở một tập chỉ vài phút nên xem chưa đã ghiền gì hết

Từ ngày 1.11, series phái sinh "Bữa Cơm Haha" chính thức lên sóng với tổng cộng 30 tập, phát hành vào 20H mỗi ngày trên Shopee Video. Khán giả sẽ có cơ hội gặp lại Gia Đình Haha và thưởng thức những bữa cơm đầy ắp tiếng cười trong chương trình.

Để theo dõi và đón xem tập mới nhất của chương trình "Bữa Cơm Haha", bạn có thể tìm kiếm trực tiếp cụm "shopee_giadinhhaha" hoặc "Gia Đình HaHa" trên ứng dụng Shopee hoặc quét mã QR trong hình bên dưới.

Bấm theo dõi ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất cứ tập nào bạn nhé

Không chỉ được gặp lại dàn nghệ sĩ nhà Haha, khán giả còn có thể nhận được quà khủng trên Fanpage Shopee. Đầu tiên là nhiệm vụ "Giữ Chuỗi", người xem chỉ cần theo dõi tài khoản Shopee Gia Đình Haha trên Shopee Video và duy trì thói quen xem ít nhất ba video mỗi tuần để có cơ hội nhận tới 111.000 Xu mỗi tuần dành cho 111 người chơi may mắn.

Bên cạnh đó, người dùng có thể chia sẻ video của series "Bữa Cơm Haha" lên trang cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #ShopeeGiaDinhHaha. Những người hoàn thành nhiệm vụ "Gieo Hạt" này sẽ cùng nhau chia sẻ tổng cộng 11 triệu Xu mỗi tuần.

Cơm đã được dọn, Gia Đình Haha đã ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu bạn thôi! Hãy truy cập liên kết này và dùng bữa cùng "Bữa Cơm Haha", đón xem những tập tiếp theo để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thú vị nào vào 20 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, bạn còn cơ hội gặp gỡ trực tiếp Jun Phạm, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm trong livestream đặc biệt lúc 20 giờ, ngày 8.11 trên Shopee Live, hãy lưu lịch ngay nhé!

Cả Thuận - Tư Tâm - Út Khánh đã sẵn sàng khui những bí mật chấn động tại livestream “Bữa cơm Haha 8.11”

Thông tin ưu đãi:

Sự kiện Mega Sale 11.11 của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 12.11, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Voucher Xtra giảm đến 11 triệu đồng, cơ hội trúng 111 điện thoại và Freeship 0Đ (*). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/11-11

(*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee