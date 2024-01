Gặp gỡ một trong những người thẩm định hương vị trái cây đầu tiên tại Hàn Quốc

Ngày 6.1 tại Hà Nội, bà Hyangran Jo - Một trong những người thẩm định hương vị trái cây đầu tiên của Hàn Quốc đã chia sẻ câu chuyện về cuộc đời, về thương hiệu trong sự kiện "Gặp gỡ với Fruit Sommelier Hàn Quốc" - "Chat with Korean Fruit Sommelier" do Klever Fruit cùng Tổng công ty phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc tại ASEAN (aT Hàn Quốc) tổ chức.

Chỉ phân phối trái cây với độ chín "đúng thời điểm"

Sớm bén duyên với trái cây tươi trong thời gian làm việc tại Takano - thương hiệu trái cây cao cấp với 130 năm lịch sử tại Nhật Bản, bà Hyangran Jo được trực tiếp thưởng thức vô vàn hương vị trái cây, suy nghĩ bấy lâu của bà về ăn trái cây "đúng thời điểm" dần thay đổi.

Hyangran Jo chia sẻ về quá trình trở thành người thẩm định hương vị trái cây tại Hàn Quốc Thu Hằng

Bà Hyangran Jo chia sẻ: "Trước đây, tôi vẫn chỉ nghĩ rằng, trái cây là một loại thực phẩm đơn thuần, có thì ăn không có cũng không quá quan trọng. Vì không quan tâm nhiều nên tôi cũng không biết sự thật rằng, trái cây có rất nhiều giống đa dạng và chất lượng trái cây sẽ khác biệt tùy vào sự nỗ lực trồng trọt của người nông dân".

Sau thời gian làm việc tại Nhật Bản, trở về quê hương, bà Hyangran Jo tạo nên thương hiệu All Fresh chỉ phân phối trái cây theo mùa tự nhiên với độ chín "đúng thời điểm. Với mong muốn đưa hương vị trái cây "tuyệt đỉnh" nhất tới người tiêu dung. Vì vậy, bà đã quyết tâm trở thành chuyên gia về trái cây - một Fruit sommelier để có thể giới thiệu tới người tiêu dùng những hoa quả thực sự tươi ngon.

Năm 2016, bà Hyangran Jo đã thành lập và vận hành hiệp hội Fruit sommelier đầu tiên tại Hàn Quốc, với sự tham gia của các giảng viên, các chuyên gia trong lĩnh vực trồng trọt và cung ứng lạnh.

Bà Jo bộc bạch: "Mỗi một loại quả đều có nhiều giống cùng nhiều đặc tính khác nhau. Tùy theo nhiệt độ của từng vùng trồng, tuy cùng một giống cây nhưng thời gian xuất ra thị trường cũng khác nhau. Fruit sommelier sẽ giúp mọi người biết đặc tính của từng giống, thời gian thu hoạch, xuất ra thị trường của từng loại trái cây đúng mùa".

Bà Hyangran Jo giới thiệu cách chế biến món tráng miệng trái cây tươi Thu Hằng

Bên cạnh đó, theo vị chuyên gia này, Fruit sommelier cũng sẽ có những lời khuyên về những loại quả ngon nhất, cách thưởng thức trái cây sao cho ngon hơn, cách rửa trái cây không làm hư hỏng quả mà vẫn sạch được thuốc trừ sâu và các loại vi khuẩn, cách bảo quản để quả được tươi lâu hơn…

Triết lý của bà Jo là phải mang 100% hương vị và dinh dưỡng của trái dâu tây tới tay khách hàng. Để lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất, bà Hyangran Jo đã đi đến mọi vườn trồng trên khắp Hàn Quốc, sử dụng kinh nghiệm hơn 23 năm với trái cây, bà khảo nghiệm đất trồng, cùng người nông dân theo dõi mùa vụ và tỉ mỉ sàng lọc chất lượng.

Chính vì lẽ đó, trái cây All Fresh cung cấp số lượng hạn chế nhưng luôn được săn đón. Là người tiên phong xuất khẩu những trái dâu tây Hàn Quốc đạt độ chín 9 -10 điểm đến các nước khác, bà Hyangran Jo đã từng bước thành công chinh phục những thực khách khó tính cả trong nước và nước ngoài.

Đưa đến cho khách hàng thượng lưu những trái cây tươi hoàn hảo

Qua giới thiệu từ aT Hàn Quốc, bà Hyangran Jo biết đến Klever Fruit. Tìm được người đồng hành cùng chung chí hướng và đạo đức kinh doanh, bà đã nhanh chóng đến Việt Nam mong muốn được trao đổi trực tiếp với Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hải - người sáng lập thương hiệu Klever Fruit.

Ông Hải chia sẻ: "Cuộc gặp gỡ giữa Klever Fruit và All Fresh tại Việt Nam đã mở ra nhiều hướng đi mới với cả hai bên. "Trái cây chín đúng thời điểm" chính là điều mà chúng tôi đang tìm kiếm cho thương hiệu Klever Fruit. Đoàn chuyên gia Klever Fruit lập tức tiến hành khảo sát tại các vườn trồng uy tín Hàn Quốc, tận mắt chứng kiến toàn bộ chuỗi logicstic bao gồm đóng gói, vận chuyển, kho vân.... Với cảm hứng được truyền từ người phụ nữ này, chúng tôi đã triển khai dòng sản phẩm trái cây Hàn Quốc cao cấp với các thang điểm chín khác nhau tới người tiêu dùng Việt Nam. ".

Tổng giám đốc Klever Fruit Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại sự kiện Thu Hằng

Theo ông Hải sự kiện "Gặp gỡ người thẩm định hương vị trái cây Hàn Quốc" là mảnh ghép quan trọng trên con đường Klever Fruit mang sự hoàn hảo tới cho khách hàng của mình. "Chúng tôi đang tiếp tục vươn tới các mục tiêu là đưa đến cho khách hàng thượng lưu những sản phẩm trái cây tươi hoàn hảo, chín cây nhất", Tổng giám đốc Klever Fruit nhấn mạnh.

Những trái dâu tây chín "đúng thời điểm" được Klever Fruit giới thiệu tới khách hàng Việt Nam Thu Hằng

Ông Park Min Cheol, Tổng công ty phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc tại ASEAN, cho hay hiện Klever Fruit có tất cả 55 cửa hàng, cung cấp hầu hết các loại trái cây cao cấp nhất của Hàn Quốc như dâu tây, nho, lê… Điều này khiến Klever Fruit trở thành doanh nghiệp phù hợp để tổ chức sự kiện này. "Chúng tôi hy vọng sự kiện này sẽ trở thành động lực để Klever Fruit ngày càng phát triển, trở thành chuỗi cửa hàng cung cấp tới người tiêu dùng Việt Nam trái cây của Hàn Quốc với chất lượng ưu việt và đa dạng nhất", ông Park Min Cheol nói.

Món tráng miệng được kết hợp với trái cây tươi đến từ Hàn Quốc Thu Hằng

Không chỉ chia sẻ câu chuyện cuộc đời, câu chuyện thương hiệu, tại sự kiện này, bà Hyangran Jo còn trực tiếp chế biến những món tráng miệng từ trái cây tươi hảo hạng, cùng Klever Fruit mang đến hành trình hương vị thú vị mà thỏa mãn.