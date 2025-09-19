Gặp gỡ những ‘Sứ giả Trung thu’ thầm lặng cùng Kinh Đô và VTV

Mùa trăng năm nay, hãy cùng Mondelez Kinh Đô và VTV khám phá và tôn vinh những "Sứ giả Trung thu" – người đã góp phần gìn giữ "phép màu" ấy qua bao thế hệ.

Hành trình tìm về "phép màu" Trung thu trong cuộc sống hiện đại

Suốt 27 năm, thương hiệu bánh Trung thu Kinh Đô đã kiên định với sứ mệnh lan tỏa và gìn giữ nét đẹp Trung thu, không chỉ qua những chiếc bánh ngọt ngào mà còn bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Để tiếp nối hành trình này, đồng thời lan tỏa thành công của chiến dịch "Trọn một ngày sum vầy - Sáng mãi chuyện đêm trăng", mùa trăng năm nay, Kinh Đô tiếp tục cho ra mắt chiến dịch "Sứ giả Trung thu", hợp tác cùng VTV tài trợ cho chương trình Đẹp +84. Chiến dịch "Sứ giả Trung thu" 2025 là mảnh ghép quan trọng giúp Mondelez Kinh Đô hiện thực hóa sứ mệnh tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến mọi thế hệ.

Sự hợp tác giữa Mondelez Kinh Đô và VTV trong Đẹp +84 có sự tham gia của MC Đức Bảo và các khách mời nổi tiếng như MC Hạnh Phúc, diễn viên Trung Ruồi và các con, Đặng Thu Hà cùng nghệ nhân nặn tò he Đặng Văn Hậu, cùng nhau chia sẻ những ký ức tuổi thơ và thắp sáng nên những phép màu lấp lánh của đêm trăng rằm.

Trường quay tràn ngập không khí Trung thu

Sứ giả Trung thu - xưa và nay

Trong hai tập đặc biệt về Trung thu, khán giả sẽ cùng bước lên "chuyến tàu Đẹp +84", với sự đồng hành của gia đình nghệ sĩ như Dương Khắc Linh và Trung Ruồi, để khám phá câu chuyện đầy cảm hứng của những "Sứ giả Trung thu" thầm lặng.

Gia đình nhạc sĩ Dương Khắc Linh đến thăm nhà nghệ nhân đèn lồng làng Phú Bình

Gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh dừng chân tại làng nghề làm lồng đèn Phú Bình, TP.HCM, một làng nghề đã nổi tiếng từ thập niên 50. Xuất phát từ làng nghề Bác Cổ (Nam Định), những nghệ nhân đã di cư vào Nam, truyền nghề qua nhiều thế hệ, tạo nên một nét đặc trưng riêng của Sài Gòn. Tại đây, các thành viên được gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Văn Thành, người đã miệt mài gìn giữ nghề truyền thống này qua năm tháng, tạo nên những chiếc đèn lồng hình con cá, con cua đầy sống động.

"Chuyến tàu Đẹp +84" còn đưa người xem đến gặp gỡ ông Phạm Văn Quang (ngụ tại số 59 Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - một trong số ít những nghệ nhân còn giữ nghề làm khuôn bánh Trung thu bằng gỗ truyền thống. Những chiếc khuôn gỗ tinh xảo, chứa đựng câu chuyện thời gian đã góp phần tạo nên vẻ đẹp và sự độc đáo cho mâm cỗ Trung thu.

Trải nghiệm lý thú của nghệ sĩ Trung Ruồi cùng con gái với nghệ nhân Phạm Văn Quang

Tại đây, các nghệ sĩ còn được tự tay trải nghiệm một phần trong những công đoạn tỉ mỉ để làm ra lồng đèn, khuôn bánh. Mỗi trải nghiệm là cơ hội để các nghệ sĩ cùng thành viên trong gia đình thêm trân trọng giá trị văn hóa và sự cống hiến thầm lặng của những "sứ giả Trung thu".

Hành trình của "Sứ giả Trung thu" không chỉ dừng lại ở hoài niệm mà còn dẫn dắt khán giả bước sang không gian hiện đại, nơi những người trẻ đang kế thừa, tiếp nối hành trình gìn giữ nét đẹp Trung thu bằng sự sáng tạo của mình.

Khởi Đăng Tác Khí trò chuyện cùng gia đình nghệ sĩ Dương Khắc Linh về đèn lồng Trung thu cổ

Điển hình là câu chuyện của nhóm Khởi Đăng Tác Khí tại TP.HCM, những người đã thổi luồng sinh khí mới vào các món đồ chơi Trung thu cổ. Với niềm đam mê và mong muốn chung tay gìn giữ giá trị văn hóa Việt, họ dành hàng chục giờ đồng hồ để nghiên cứu tư liệu quý hiếm, tỉ mỉ uốn nắn và vẽ màu để phục dựng những món đồ chơi cổ. Có thể thấy, Trung thu vừa là ký ức đẹp, vừa là nguồn cảm hứng bất tận để thế hệ mới sáng tạo và tiếp nối di sản.

Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của chương trình là khi nghệ sĩ trao tặng huy hiệu "Sứ giả Trung thu" cho các nghệ nhân. Món quà này là sự công nhận và tri ân sâu sắc đối với những người đang giữ gìn hồn cốt của văn hóa truyền thống, để Trung thu mãi là "phép màu" lấp lánh.

Nghệ nhân được vinh danh “Sứ giả Trung thu”

Thông qua chương trình, Mondelez Kinh Đô mong muốn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: Bất cứ ai cũng có thể trở thành một "Sứ giả Trung thu" theo cách riêng của mình. Bằng việc trân trọng và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp dịp trăng tròn tháng Tám, chúng ta sẽ góp phần giữ cho "phép màu" đêm rằm luôn sống mãi.

Hãy cùng Mondelez Kinh Đô và VTV khám phá những câu chuyện đầy cảm hứng trong chương trình Đẹp +84, phát sóng vào ngày 18 và 19.9.2025 trên VTV3, để cùng nhau trở thành những "Sứ giả Trung thu" trong mùa trăng năm nay.