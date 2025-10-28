Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gặp gỡ trực tiếp NUS - Hỏi đáp học bổng & trợ giúp tài chính 2026

28/10/2025 09:00 GMT+7

Cô Pauline Tan - Phó giám đốc Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và ông Trần Hữu Phúc Tiến - Trưởng đại diện tuyển sinh NUS sẽ trực tiếp thông tin tuyển sinh học bổng bậc cử nhân tại Hà Nội và TP.HCM theo lịch trình dưới đây:

  • Hà Nội: 14g00 chiều thứ bảy, ngày 15.11.2025 tại Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, P.Giảng Võ
  • TP.HCM: 14g00 chiều thứ bảy, ngày 22.11.2025 tại Khách sạn Royal, 133 Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn

Đăng ký: https://forms.gle/Gz8jGTJBd7oY34yN9

Hotline NUS: 0908 058287

Tin vui: Năm rồi có 175 bạn trẻ trên cả nước trúng tuyển NUS! Năm nay, NUS tiếp tục xét tuyển và mở đơn online dự tuyển bậc cử nhân từ 03.12.2025 đến 23.02.2026, dành cho ứng viên đang học lớp 12 và người đã tốt nghiệp THPT Việt Nam.

Gặp gỡ trực tiếp NUS - Hỏi đáp học bổng & trợ giúp tài chính 2026- Ảnh 1.

NUS có 3 loại học bổng toàn phần, bao gồm toàn bộ học phí (từ 650.000.000 đồng đến khoảng 3.500.000.000 đồng/tùy ngành) và sinh hoạt phí (190.000.000 đồng/năm). Ngoài ra, trường tặng mỗi SV khoảng 36.000.000 đồng mua máy tính.

Nếu trúng tuyển nhưng chưa đạt yêu cầu học bổng, sinh viên có thể vay sinh hoạt phí khoảng 75.000.000 đồng/năm và một phần lớn học phí tùy theo thu nhập của gia đình.

NUS nằm trong TOP 8 Đại học hàng đầu thế giới (xếp hạng QS 2026).

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Hợp Điểm, Đại diện Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam từ năm 2000.

Địa chỉ:

  • TP.HCM: 192 Lý Thái Tổ, phường Bàn Cờ
  • Hà Nội: 71 Vạn Phúc, phường Ngọc Hà

Hotline NUS: 0908 058 287

Website:

www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus

www.nus.edu.sg/oam

