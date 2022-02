Gặp gỡ Zoe Kravitz, 'miêu nữ' mới của ‘The Batman’

Bộ phim siêu anh hùng The Batman là một trong những dự án điện ảnh được mong chờ nhất năm 2022. Lần nữa, Hiệp sĩ bóng đêm Bruce Wayne sẽ quay trở lại màn ảnh rộng dưới bàn tay "nhào nặn" của đạo diễn Matt Reeves. Vai diễn Người Dơi lừng danh được trao cho Robert Pattinson và vai Miêu nữ (Catwoman) sẽ do Zoe Kravitz đảm nhận. Sở hữu ngoại hình độc lạ cùng khả năng diễn xuất linh hoạt, nữ diễn viên 31 tuổi được kỳ vọng sẽ mang đến một hình tượng Miêu nữ hoàn toàn mới lạ. Với Zoe Kravitz Catwoman trong The Batman không chỉ quyến rũ, xinh đẹp, nguy hiểm mà còn là nhân vật có nội tâm sâu sắc.

Nhân dịp phim chuẩn bị ra mắt khán giả, Zoe Kravitz đã dành cho Thanh Niên bài phỏng vấn riêng.

*Xin chào Zoe Kravitz, vai diễn Catwoman đã đến với bạn ra sao?

- Diễn viên Zoe Kravitz: Nhờ cầu nguyện đấy (cười). Đùa một chút thôi, chuyện là một hôm người đại diện của tôi gọi điện và bảo The Batman đang casting vai Catwoman. Công ty muốn tôi đi gặp Matt Reeves, đạo diễn The Batman. Thực sự đây là nhân vật kinh điển mà chúng ta đã quá quen thuộc, một vai diễn để đời. Tôi vui lắm nhưng phải cố gắng tỏ ra bớt phấn khích một chút. Sau đó tôi đến Los Angeles để gặp Matt Reeves với tâm thế cố kìm nén sự phấn khởi và không dám kỳ vọng quá nhiều.

Khi gặp Matt, tôi rất ấn tượng bởi sự sáng tạo của anh ấy. Matt Reeves là một trong những nghệ sĩ thú vị nhất mà tôi từng gặp. Rồi tôi được cho thử đọc kịch bản cùng Robert Pattinson. Anh ấy thật giỏi và ngọt ngào. Mọi thứ đều tuyệt vời nên tôi ngày càng khao khát vai diễn này nhiều hơn nữa, sẽ thật buồn nếu như tôi không được chọn. Vì vậy khi Matt Reeves gọi điện thông báo trúng vai, tôi cảm giác sung sướng và lâng lâng trên mây. Đến lúc đó, tôi mới dám thể hiện hết sự phấn khích của mình ra ngoài chứ trong lúc chờ đợi, tôi giống như phải nhịn thở trong vòng một tháng vậy.

* Tố chất, tính cách nào ở nhân vật Catwoman trong The Batman khiến bạn bị thu hút nhất?

- Ban đầu, tôi cũng chỉ nhìn thấy được những thứ “bề nổi” của nhân vật kinh điển này, rằng cô ấy sexy, cô ấy thật ngầu và xinh đẹp. Nhưng điều thú vị là khi được đọc kịch bản và đào sâu về nhân vật này hơn thì tôi nhận ra rằng nhân vật của mình không chỉ có thế. Matt Reeves đã kiến tạo một kịch bản rất phức tạp và anh ấy xây dựng nhân vật Catwoman theo cách riêng. Nó giúp tôi quên đi những định kiến, hình ảnh cố hữu về nhân vật Catwoman mà từ trước đến nay mọi người vẫn ngầm mặc định.

Thật thú vị khi được hóa thân thành một phụ nữ mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng rất dễ tổn thương. Sức mạnh của Catwoman đặc biệt vì không phải lúc nào cô ấy cũng cần bộc lộ những khía cạnh nam tính mà vẫn rất cứng rắn. Quan trọng hơn hết, Matt Reeves và tôi đồng tình sẽ không biến Catwoman thành nạn nhân, đóng khuôn hay lý tưởng hóa Catwoman như cách mà nhân vật này thường xuyên bị mặc định. Tôi muốn mình thật sự hiểu được cô ấy là ai đằng sau tất cả những lớp “vỏ bọc” đó. Thực sự, nhân vật Catwoman đã trải qua quá nhiều đau thương, biến cố và nhiều lúc trái tim tôi như muốn vỡ òa vì cô ấy.

* Catwoman là một trong những nhân vật được yêu thích nhất của “vũ trụ” DC, là hình tượng nổi tiếng trong văn hóa đại chúng. Bạn cảm thấy thế nào khi khoác lên người chiếc áo của “Miêu nữ”?

- Trang phục của người mèo thật tuyệt. Nhưng mỗi khi mặc nó lên người, tôi phải tập quên đi những gì mình đã biết về nó và tự nói bản thân rằng: Nào, việc mặc bộ “cat-suit” vào cũng giống như leo lên chiếc xe đạp của chính mình để đi đến đâu đó mà thôi, và nó là của tôi. Nhớ lần đầu quay thử với Robert Pattinson, anh ấy bước ra với trang phục người dơi và tôi thì kiểu: Chúa ơi mình đang nói chuyện với Batman thật à? Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó kiểu cảm giác thật lạ lùng. Là khi bạn được nhìn thấy Batman vĩ đại đi ngang qua và cả hai cùng nói “Chào buổi sáng” (cười).

* Ngoài Robert Pattinson, bạn có thể chia sẻ thêm về trải nghiệm của mình khi được làm việc cùng các tên tuổi như John Turturro, Paul Dano và Colin Farrell không?





- The Batman có dàn diễn viên thật tuyệt vời. Với Colin Farrell, dù không có nhiều cảnh quay chung cùng anh ấy nhưng khả năng nhập vai hoàn hảo của anh khiến tôi nể nang. Khi anh xuất hiện trên phim trường với tạo hình Penguin tôi đã vô cùng sửng sốt vì không thể nhận ra anh. Tôi đến gần, nhìn sâu vào mắt anh ấy để tìm Colin nhưng lại không thể, chỉ thấy trước mặt đúng là nhân vật thôi và điều này thực sự khiến tôi phát hoảng.

John Turturro thì là một diễn viên người New York, tôi cũng sống ở đấy. Với tôi, John là người đàn ông tốt bụng, vui tính và rất thích kể chuyện cho mọi người nghe. Tôi đã có rất nhiều niềm vui với anh ấy. Và cả Paul Dano, một người bạn cũ của tôi. Chúng tôi cũng không có nhiều cảnh cùng nhau nhưng thật vui khi có anh ấy ở bên. Paul là một tài năng đáng kinh ngạc.

* Zoe có phải tìm đọc truyện tranh DC để tìm nguồn tham khảo cho vai diễn của mình không?

- Tôi không phải là một người mê đọc truyện tranh trước đây. Nhưng tôi đã xem tất cả các bộ phim về Người Dơi và là fan hâm mộ lớn. Khi bắt đầu vào dự án, tôi cũng có hỏi Matt Reeves mình nên đọc cái gì. Vì có quá nhiều thông tin, ý tưởng, hướng đi nên tôi thực sự sợ bị choáng ngợp. Cuối cùng, Matt để xuất tôi đọc Batman: Year One. Đây cũng nguồn tham khảo lớn nhất của anh ấy. Tôi đọc nó một triệu lần và chỉ tập trung vào mỗi phần truyện đó bởi sợ rằng nếu đọc quá nhiều tôi sẽ bị rơi vào tâm lý muốn làm đủ thứ. Và thực sự truyện tranh rất cám dỗ đấy nên tôi phải tự nghiêm khắc với bản thân để không nghiện và đọc thêm nhiều phần truyện khác.

* Nhân vật Catwoman bên cạnh sự thông minh, đáo để còn kỹ năng chiến đấu đáng gờm. Bạn đã phải tập luyện và chuẩn bị ra sao cho phần hành động?

- Tôi đã phải tập luyện trong thời gian dài. Trước khi phim bấm máy 3 tháng, tôi phải đến London (Anh) để học võ thuật, chuyển động cơ thể. Đạo diễn hành động Rob Alonzo và tôi dành nhiều thời gian để xem các video về loài mèo, cách chúng di chuyển ra sao, đánh nhau thế nào để tìm cách ứng dụng nó vào các chiêu thức của Catwoman. Vì vậy, Catwoman không hề to con hay trông khỏe mạnh hơn người mà cô ấy sẽ rất nhanh nhẹn, ra đòn khó lường.

Mọi thứ cũng khá vất vả cho tôi ở thời điểm đó. Vì kịch bản The Batman đòi hỏi Catwoman cũng phải trải qua nhiều chuyển biến tâm lý khác nhau nên tôi phải làm việc hết mình trên phim trường. Khi về nhà, tôi còn phải tiếp tục lao vào tập luyện thể hình trong khoảng 2 tiếng rưỡi nữa. Nhưng cũng nhờ tập luyện cho Catwoman mà tôi trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tôi bây giờ có thể chống đẩy liên tục, dễ dàng bê vác các đồ vật nặng. Thật điên rồ khi cảm nhận được cơ thể của chính mình có sự chuyển biến vượt bậc đến thế.

* Bạn nghĩ The Batman sẽ mang đến trải nghiệm đặc sắc nào cho khán giả?

- Tôi hi vọng khán giả sẽ ngạc nhiên và bộ phim có khả năng mang lại cảm giác mới mẻ cho họ. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa say mê các bộ phim siêu anh hùng. Đó là lý do vì sao các nhà làm phim cứ liên tục thực hiện chúng. Nhưng đâu ai lại thích cảm giác đến rạp phim và đã biết tuốt về thứ mà mình sắp xem. Bạn sẽ muốn được đi xem phim với một tâm thế tò mò và không lường trước được điều gì, muốn được tạo bất ngờ, được thỏa mãn. Và tôi tin The Batman đáp ứng được tất cả các tiêu chí đó. Rất mong khán giả sẽ đến rạp để thưởng thức The Batman vì đây là bộ phim mà bạn sẽ muốn được chia sẻ cùng bạn bè và người thân cái cảm giác “wow” khi được ngồi trước màn chiếu, một bộ phim mà bạn có thể tương tác với nó. Sẽ rất tuyệt vời đấy.

* Xin cảm ơn Zoe Kravitz đã chia sẻ!