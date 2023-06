Gặp tai nạn trên đường về phòng trọ, nam công nhân tử vong thương tâm

Ngày 17.6, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải trên địa bàn P.Tân Đông Hiệp, làm một nam công nhân tử vong. Nạn nhân là người đàn ông 51 tuổi (quê Vĩnh Long), công nhân Khu chế xuất Linh Trung 2.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 16.6, người đàn ông 51 tuổi điều khiển xe máy đi trên đường ĐT743, hướng đi TP.Thuận An. Khi tới giao lộ giữa đường ĐT743 - Nguyễn Du (P.Tân Đông Hiệp), xe máy xảy ra va chạm với xe tải BS 29H - 370... do 1 nam tài xế cầm lái, lưu thông cùng chiều đang rẽ phải.

Cú va chạm làm người đàn ông 51 tuổi ngã xuống đường, bị bánh xe tải cuốn vào gầm, nạn nhân bị thương nặng. Người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ nam công nhân tử vong sau tai nạn giao thông.