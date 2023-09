Gặp tai nạn trong đêm mưa, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Văn Thiết (30 tuổi, quê Bình Định).



Trước đó, hơn 21 giờ ngày 23.9, anh Thiết điều khiển xe máy (biển số tỉnh Phú Yên) chạy trên đường số 10 khu công nghiệp Sóng Thần. Khi đến trước Công ty Lazada Logistics (số 1 đường số 10 khu công nghiệp Sóng Thần, TP.Dĩ An, Bình Dương) thì va chạm với xe tải do một nam tài xế cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm anh Thiết tử vong tại chỗ T.D.K

Cú va chạm mạnh làm anh Thiết ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bể nát, nhiều mảnh vụn văng tung tóe, biến dạng hoàn toàn và nằm chắn giữa đường số 10. Chiếc xe tải đậu cách xe máy hơn 5 m.



Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa lớn, mặt đường trơn trượt.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.