Garmin Forerunner 165 giảm còn 3,99 triệu đồng: Lựa chọn chú ý cho người mới chạy bộ

Giá mới khiến Garmin Forerunner 165 đáng chú ý hơn

Mức giá 3,99 triệu đồng giúp Garmin Forerunner 165 trở thành lựa chọn cạnh tranh trong nhóm đồng hồ chạy bộ phổ thông. Sản phẩm đáp ứng các nhu cầu chính như theo dõi quãng đường, hỗ trợ luyện tập và ghi nhận chỉ số sức khỏe hằng ngày.

Hợp với người mới chạy và tập đều mỗi ngày

Mẫu đồng hồ này có kích thước 43 mm, thiết kế gọn, dễ đeo khi đi làm lẫn lúc vận động. Dữ liệu hình ảnh sản phẩm cũng cho thấy máy nhấn vào trải nghiệm theo dõi tập luyện, thông báo cuộc gọi và thời lượng pin đến 11 ngày, đủ phù hợp với người không muốn sạc quá thường xuyên.

Garmin Forerunner 165 hướng đến trải nghiệm đeo gọn nhẹ và theo dõi tập luyện hằng ngày

Tại Thế Giới Di Động, đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 165 43mm đang có mức 3,99 triệu đồng, đi kèm bảo hành cam kết 12 tháng và bảo hành chính hãng 2 năm. Sản phẩm cũng có tín hiệu hỗ trợ thu cũ, phù hợp với người dùng muốn đổi từ thiết bị đeo cũ sang một mẫu đồng hồ GPS chuyên cho chạy bộ và tập luyện.