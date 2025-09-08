Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED - chuẩn mực hiển thị mới trên thị trường smartwatch

Là dòng đồng hồ GPS đa môn thể thao chủ lực của Garmin, fenix luôn là nơi khởi nguồn của những đổi mới mang tính tiên phong: từ mẫu fenix 6 (2020) - chiếc smartwatch năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới, đến fenix 7 (2022) với công nghệ GNSS đa băng tần và đèn pin LED tích hợp.

Hiện tại, Garmin tiếp tục hành trình đó với fenix 8 MicroLED, chiếc smartwatch đầu tiên trên thế giới sở hữu màn hình MicroLED cao cấp, đồng thời hãng cũng mở rộng tính năng với công nghệ inReach trên dòng fenix 8 Pro (gồm 2 phiên bản: fenix 8 Pro AMOLED và fenix 8 Pro MicroLED).

Garmin fenix 8 MicroLED là mẫu đồng hồ cao cấp mới ra mắt trên thị trường

Ảnh: Garmin



"fenix luôn là dòng sản phẩm mũi nhọn, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và công nghệ đột phá của Garmin. Với fenix 8 MicroLED, chúng tôi muốn đặt ra chuẩn mực mới cho thị trường smartwatch - mang đến màn hình siêu sáng và rõ nét chưa từng có cùng những cải tiến bậc nhất giúp người dùng theo dõi bản đồ, dữ liệu tập luyện, chỉ số sức khỏe và thông báo thông minh ở độ nét chưa từng có" - bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toà n cầu của Garmin chia sẻ.

Đột phá màn hình MicroLED đầu tiên trên thế giới

Với hơn 400.000 đèn LED riêng lẻ (kích thước chỉ từ 1-10 micron), fenix 8 MicroLED đạt độ sáng lên tới 4.500 nit, trở thành chiếc đồng hồ thông minh có màn hình rực rỡ và sắc nét nhất từ trước đến nay. Màn hình còn sở hữu dải màu mở rộng thêm 15%, độ tương phản cao gấp 6 lần, cùng góc nhìn siêu rộng cho hình ảnh luôn rõ nét dù nhìn nghiêng. Độ bền cũng được nâng cấp đến ba lần với khả năng chống lưu ảnh và tuổi thọ màn hình được cải thiện đáng kể.

Song song với fenix 8 MicroLED, Garmin còn giới thiệu fenix 8 Pro Series (AMOLED và MicroLED) - thế hệ đồng hồ đa môn thể thao GPS đầu tiên sở hữu công nghệ inReach. Nhờ đó, người dùng có thể nhắn tin, gọi điện, chia sẻ vị trí hay gửi SOS toàn cầu thông qua vệ tinh hoặc LTE, ngay cả khi không mang theo điện thoại.

Ở những vùng hẻo lánh chỉ có kết nối vệ tinh, thiết bị vẫn cho phép gửi tin nhắn và tín hiệu định vị. Khi có LTE, fenix 8 Pro Series mở rộng trải nghiệm với tính năng gọi điện, tin nhắn thoại, chia sẻ LiveTrack và cập nhật thời tiết theo thời gian thực.

Trong tình huống khẩn cấp, người dùng có thể kích hoạt SOS để kết nối trực tiếp với trung tâm Garmin Response - trung tâm hỗ trợ toàn cầu 24/7. Với hơn 20 năm kinh nghiệm và đã điều phối hơn 17.000 ca cứu hộ trên toàn thế giới, đội ngũ này có khả năng hỗ trợ bằng hơn 200 ngôn ngữ, sẵn sàng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống.

Sinh ra để đồng hành cùng người dùng trong mọi hành trình, fenix 8 Series được thiết kế đạt chuẩn chống nước khi lặn, trang bị nút bấm kim loại chống rò rỉ, lớp bảo vệ cảm biến bền bỉ, màn hình cảm ứng MicroLED cùng viền titanium cao cấp, đi kèm đèn pin LED hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng.

Sản phẩm tích hợp trọn bộ tính năng tiên tiến nhất của Garmin: từ theo dõi luyện tập và hiệu suất nâng cao (Endurance Score, Hill Score), gợi ý bài tập hằng ngày, bản đồ TopoActive cài sẵn, định tuyến linh hoạt, đến ứng dụng ECG, huấn luyện viên giấc ngủ, thanh toán một chạm Garmin Pay, cùng loạt tính năng theo dõi sức khỏe và kết nối khác.

Với thiết kế cao cấp, công nghệ hiển thị đỉnh cao cùng pin bền bỉ lên đến 10 ngày, fenix 8 MicroLED phiên bản 51 mm không chỉ phục vụ luyện tập thể thao hay hành trình khám phá, mà còn đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phong cách sống năng động mỗi ngày. Dự kiến, sản phẩm sẽ chính thức mở bán vào ngày 13.10 tới tại Việt Nam với mức giá bán lẻ 54,89 triệu đồng.