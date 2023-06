Garth Brooks, nghệ sĩ nhạc đồng quê thành công nhất mọi thời đại

Garth Brooks, tên đầy đủ là Troyal Garth Brooks, sinh ngày 7.2.1962 tại Tulsa, bang Oklahoma, nước Mỹ. Thuở nhỏ, Brooks không mấy quan tâm đến âm nhạc, lĩnh vực mà anh yêu thích chính là điền kinh. Nhờ học bổng điền kinh mà anh đến Đại học bang Oklahoma, và chính tại đó anh gặp nghệ sĩ guitar Ty England, người đã giúp anh biểu diễn tại các hộp đêm trong khu vực. Brooks chơi thành thạo cả 2 nhạc cụ: guitar và banjo.

Garth Brooks trong buổi biểu diễn năm 2008 và 2009 Ethan Miller (britannica.com)

Sự nghiệp âm nhạc và giải thưởng

Năm 1989, Brooks phát hành album đầu tay mang tên mình và đi lưu diễn nhiều nơi để quảng bá album này. Bằng lối diễn lôi cuốn pha lẫn những trò đùa, anh đã chinh phục được khán giả bốn phương. Album Garth Brooks bán chạy không ngờ, trở thành một hiện tượng thời đó. Năm 1990, Brooks phát hành No Fences, album bán được hơn 17 triệu bản nhờ sự cuốn hút của các đĩa đơn trước đó.



Có thể nói Brooks đã phả làn gió mới vào thị hiếu âm nhạc của nước Mỹ. Nhạc của Brooks làm mờ đi ranh giới giữa pop và country, các buổi biểu diễn trực tiếp của anh hoàn toàn tránh xa truyền thống đồng quê. Thay vào đó, theo trang Britannica, Garth Brooks đã biến sân khấu thành cảnh tượng của Arena rock những năm 1970. Các buổi hòa nhạc kết hợp pháo hoa và những màn trình diễn ánh sáng, Brooks sử dụng micro không dây di chuyển linh hoạt trên sân khấu khi chơi nhạc pop, rock, pha lẫn nhạc đồng quê.

Từ năm 2001 đến 2005, do rắc rối vì mâu thuẫn giữa sự nghiệp và gia đình, Brooks ngừng thu âm và biểu diễn nhưng hàng triệu bản phát hành từ các album của anh vẫn đến với người nghe thông qua hợp đồng phân phối độc quyền cùng Walmart và các đĩa đơn mới vẫn ra mắt dù không thường xuyên. Sau khoảng thời gian đó, Brooks tiếp tục lưu diễn và ra thêm hai album. Tháng 9.2014, Garth Brooks bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần hai cùng vợ và nhạc sĩ Trisha Yearwood, tiếp theo là những chuyến lưu diễn trên các sân vận động từ năm 2019.

Brooks là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử âm nhạc đã phát hành 9 album "kim cương" do Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ chứng nhận, vượt qua kỷ lục 6 kim cương trước đây của nhóm tứ quái The Beatles. Theo trang Wikipedia tiếng Anh, những album đó là Garth Brooks (kim cương), No Fences (17× bạch kim), Ropin' the Wind (14× bạch kim), The Chase (kim cương), In Pieces (kim cương), The Hits (kim cương), Sevens (kim cương), Double Live (21× bạch kim) và The Ultimate Hits (kim cương).

Garth Brooks và vợ - Trisha Yearwood, tại Lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio 2019 Wikipedia

Kể từ năm 1989, Brooks đã phát hành tổng cộng 23 đĩa hát, bao gồm 13 album phòng thu, 2 album trực tiếp, 2 album tổng hợp, 3 album giáng sinh và 4 bộ hộp, cùng với 77 đĩa đơn. Anh đã giành được một số giải thưởng trong sự nghiệp của mình, bao gồm 2 giải Grammy, 17 giải thưởng Âm nhạc Mỹ (kể cả giải "Nghệ sĩ của thập niên 90"); giải RIAA cho nghệ sĩ có album solo bán chạy nhất thế kỷ tại nước Mỹ và 22 giải thưởng của Học viện Âm nhạc Đồng quê, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Nghệ sĩ có album bán chạy nhất mọi thời đại

Ngày 5.11.2007, Garth Brooks một lần nữa được vinh danh là nghệ sĩ solo bán chạy nhất trong lịch sử nước Mỹ với 123 triệu bản, vượt qua ông hoàng nhạc pop Elvis Presley tính đến thời điểm này.

Garth Brooks (đứng giữa, áo sơ mi màu xanh lam) tại một buổi hòa nhạc cháy vé tại Sân vận động Yankee Chad Batka, tháng 7.2016 The New York Times

Garth Brooks trong những lần biểu diễn cùng các nghệ sĩ khác abcnews.go.com, uvo.net

Năm 2012, Brooks chính thức vượt qua The Beatles để trở thành nghệ sĩ bán chạy nhất trong 20 năm qua, với tổng số 68,5 triệu bản trên toàn thế giới, nhiều hơn gần 5 triệu bản so với The Beatles. Tháng 5.2014, tổng doanh số bán album của Brooks đạt 69.544.000 bản, giúp anh trở thành nghệ sĩ có album bán chạy nhất tại nước Mỹ, vượt qua The Beatles (65.730.000), nhóm Metallica (54.365.000), ca sĩ Mariah Carey (54.280.000) và ca sĩ Celine Dion (52.234.000).

Ngày 14.11.2022, Garth Brooks công bố buổi biểu diễn Garth Brooks/Plus ONE, dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2023 tại Đấu trường La Mã thuộc thành phố Las Vegas, bang Nevada, nước Mỹ.