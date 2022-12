Gary Lineker: ‘Vẫn còn tranh luận Messi là cầu thủ xuất sắc mọi thời đại hay sao?’

Gary Lineker viết trên mạng xã hội Twitter: “Vẫn còn tranh luận sao?”, sau tình huống Messi đi bóng qua hậu vệ Josko Gvardiol lẫn Kovacic của Croatia để kiến tạo cho Alvarez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Argentina ở trận bán kết World Cup 2022 rạng sáng nay 14.12.

Thông điệp này của Gary Lineker nhanh chóng được một cựu danh thủ Anh khác, Jamie Carragher hoàn toàn tán thành khi bình luận: “Messi là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng thấy!”.

Các bình luận của Gary Lineker và Jamie Carragher là đáp lại ông Piers Morgan, nhà báo nổi tiếng ở Anh từng có cuộc phỏng vấn gây ồn ào với siêu sao Cristiano Ronaldo trước World Cup 2022, và luôn khẳng định danh thủ Bồ Đào Nha giỏi hơn Messi.

Trước trận bán kết World Cup 2022 giữa tuyển Argentina và Croatia, ông Piers Morgan cũng đăng dòng tweet trên tài khoản mạng xã hội Twitter dự đoán Messi và đồng đội sẽ thua trận, qua đó để chứng minh Cristiano Ronaldo dù có 1 kỳ World Cup không như ý muốn vẫn đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Ngoài ra, trong 1 dòng tweet khác ngay trước trận đấu ông Piers Morgan cũng viết: “Tôi nghĩ Cristiano Ronaldo là người giỏi nhất từ ​​trước đến nay, Maradona thứ 2, Messi thứ 3 (thực tế có thể là thứ 4, sau R9 “Ronaldo Nazario, Brazil”)”.





Tuy nhiên, mong muốn này của ông Piers Morgan đã thất bại toàn tập, khi Messi lập một loạt chiến tích từ trận bán kết khi ghi 1 bàn và góp công trong cả 2 bàn thắng của Julian Alvarez ghi, trong đó bàn ấn định tỷ số 3-0 là 1 tình huống kiến tạo sau pha đi bóng “với một khoảnh khắc kỳ diệu”, như tờ The Sun nhận định.

Tại World Cup 2022, Messi không chỉ thể hiện phong độ đỉnh cao trong việc ghi bàn, anh còn trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của tuyển Argentina tại World Cup với 11 bàn thắng, vượt qua danh thủ Gabriel Batistuta (ghi 10 bàn). Với 1 bàn và 1 kiến tạo được tính trong trận bán kết với Croatia, Messi hiện cũng vượt qua Kylian Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày vàng vua phá lưới World Cup 2022 với 5 bàn thắng và 3 kiến tạo (ngôi sao tuyển Pháp ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo).

Ngoài ra, Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong 4 trận đấu riêng biệt tại World Cup kể từ năm 1966.

Do đó, Gary Lineker cùng Jamie Carragher và cả các danh thủ còn lại của bóng đá Anh như Alan Shearer, Gary Neville đều ngã mũ kính phục siêu sao người Argentina, với tuyên bố: “Cuộc tranh luận ai xuất sắc nhất giữa Messi và Cristiano Ronaldo không còn cần bàn cãi nữa. Vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Messi là GOAT (Greatest of All Time), xuất sắc nhất mọi thời đại”.