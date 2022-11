Gas tháng 12 tăng tiếp 52.000 đồng/bình 45kg

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) thông báo, từ ngày mai 1.12, giá bán gas SP tăng 1.083 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương đương tăng 13.000 đồng/bình 12kg. Với mức tăng này, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 438.000 đồng/bình 12kg.

Tương tự, đại diện nhãn gas City Petro cũng thông báo tăng 1.167 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày mai. Theo đó, gas City Petro tăng 7.000 đồng/bình 6kg, 14.000 đồng/bình 12kg, 52.500 đồng/bình 45kg và 58.500 đồng/bình 50kg. Sau khi tăng, giá bán lẻ gas City Petro không vượt quá mức 259.500 đồng/bình 6kg, 461.500 đồng/bình 12kg, 496.500 đồng/bình nhựa VIP, 1.730.500 đồng/bình 45kg và 1.922.000 đồng/bình 50kg.





Theo đại diện của Saigon Petro, do giá gas bình quân thế giới chốt tháng 12 là 650 USD/tấn, cao hơn 40 USD/tấn so với giá nhập khẩu tháng 11.2022. Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp giá gas tăng, sau 6 tháng giảm liên tục. So với đầu năm nay, giá gas hiện thấp hơn 6.000 đồng/bình 12 kg.

Theo các doanh nghiệp khí đốt, 70% nguồn gas trong nước phải nhập khẩu từ thị trường châu Á như Trung Quốc, Qatar… Vừa qua, tình hình thế giới biến động khiến nguồn gas trên thị trường châu Âu hạ nhiệt. Tuy nhiên, tại châu Á nguồn cung nhiên liệu này căng thẳng hơn, giá gas vẫn còn diễn biến khá bất thường.