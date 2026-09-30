Gặt lúa sau 24 giờ có tiền, nông dân Cà Mau bớt lo 'được mùa mất giá'

Được ứng vốn, có người mua lúa

Trước đây, mỗi vụ lúa, ông Phan Văn Tùng, nông dân ở khóm 15, phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, phải tự lo tiền sản xuất rồi thấp thỏm chờ giá bán. Gần 3 năm tham gia mô hình liên kết, ông đã yên tâm hơn về đầu ra. Với 2 ha lúa (20 công), gia đình ông hiện lãi khoảng 5 triệu đồng/công (1.000 m2).

Theo hợp đồng liên kết, doanh nghiệp mua lúa với giá 11.000 đồng/kg và thanh toán trong 24 giờ sau thu hoạch ẢNH: G.B

"Trước đây tự làm thì phải tự lo chi phí, tìm đầu ra và chịu biến động giá. Từ khi liên kết, tôi được đầu tư chi phí, số lần bón phân giảm, công chăm sóc ít hơn mà nhận tiền ngay trong 24 giờ sau thu hoạch. Hiện gia đình thu lãi khoảng 5 triệu đồng/công", ông Tùng chia sẻ.

Mô hình trồng lúa sạch do Công ty cổ phần Tập đoàn Misun Group triển khai từ đầu năm 2024 tại phường Láng Tròn và xã Vĩnh Thanh, sau đó mở rộng ra nhiều địa phương. Đến nay, doanh nghiệp liên kết sản xuất hơn 500 ha tại tỉnh Cà Mau và khoảng 800 ha tại tỉnh An Giang, tập trung vào các giống lúa chất lượng cao như ST24, ST25.

Cánh đồng lúa tại phường Láng Tròn, một trong những nơi Misun Group bắt đầu triển khai mô hình liên kết với nông dân từ đầu năm 2024 ẢNH: G.B

Theo hợp đồng, doanh nghiệp đầu tư toàn bộ chi phí ban đầu, khoảng 3,5 triệu đồng/công, gồm làm đất, lúa giống, phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, nhân công và máy móc thu hoạch. Trước ngày gặt, người dân còn được ứng tiền. Lúa thu hoạch được mua với giá 11.000 đồng/kg, thanh toán trong 24 giờ sau khi khấu trừ chi phí đã đầu tư. Giá lúa trên thị trường tự do hiện dao động 6.200 - 6.500 đồng/kg.

Người trồng lúa phải tuân thủ quy trình hữu cơ, không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hay chất kích thích tăng trưởng. Họ chủ yếu quản lý nguồn nước, diệt ốc, nhổ cỏ, dặm lúa và giữ chuột. Khi ruộng gặp sự cố, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp đến hướng dẫn xử lý. Nếu gặp rủi ro do thiên tai, lũ lụt, doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 2 triệu đồng/công.

Qua hơn 10 vụ, nông dân vẫn yên tâm

Anh Huỳnh Vũ Ca canh tác gần 3 ha lúa liên kết qua hơn 10 vụ. Lúc mới làm, ông lo cây lúa phát triển chậm vì không dùng thuốc hóa học. Sau một thời gian, lúa thích nghi và phát triển tự nhiên. Vụ vừa qua, hơn 1 ha của gia đình ông đạt năng suất 800 kg/công, bán với giá 11.000 đồng/kg.

Anh Huỳnh Vũ Ca cho biết sau hơn 10 vụ liên kết, ông yên tâm vì lúa làm ra được doanh nghiệp thu mua đúng giá cam kết ẢNH: G.B

"Không phải lo đầu ra, không bị ép giá, lại ít tốn công nên sau hơn 10 vụ tôi thấy rất yên tâm. Nhưng ban đầu, tôi cũng stress lắm, vì không bón phân lúa chậm lớn, lo sợ không hiệu quả", anh Ca nói.

Theo số liệu từ mô hình, năng suất bình quân đạt khoảng 750 kg/công, một số diện tích đạt 800 kg/công. Sau khi trừ chi phí, nông dân lãi thuần 3 - 5 triệu đồng/công, bằng khoảng 1,5 - 2,5 lần mức lãi 2 triệu đồng khi canh tác bên ngoài.

Lúa từ vùng liên kết được Công ty cổ phần Tập đoàn Misun Group chế biến thành các dòng gạo dinh dưỡng; có sản phẩm thương mại bán đến 119.000 đồng/kg. Trong quá trình canh tác, doanh nghiệp sử dụng dịch trích dinh dưỡng hữu cơ sinh học Misun - DDMS24, sản phẩm chiết xuất từ thực vật, chứa enzyme, axit amin và khoáng vi lượng. Theo doanh nghiệp, sản phẩm này giúp lúa phát triển tự nhiên, hạn chế tồn dư độc tố và cải thiện chất lượng đất. Kỹ thuật viên theo sát vụ lúa để kiểm soát quy trình và truy xuất nguồn gốc.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau (thứ 2 từ trái sang) đi khảo sát mô hình lúa sạch tại phường Láng Tròn

ẢNH: G.B

Sau khi khảo sát mô hình tại phường Láng Tròn, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, nhận định nông nghiệp muốn phát triển bền vững cần tăng giá trị trên từng diện tích canh tác thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Theo ông, sản xuất xanh, sạch, tuần hoàn cùng việc ứng dụng kỹ thuật có thể giảm sức lao động, bảo vệ môi trường và giúp nông dân chủ động hơn về thu nhập.



