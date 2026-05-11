Gạt mưa ô tô thường có tuổi thọ bao lâu, dấu hiệu đến lúc cần thay mới?

Thời tiết nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam đang bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Đây cũng là thời điểm nhiều chủ ô tô cần kiểm tra lại các chi tiết quan trọng nhằm đảm bảo xe vận hành ổn định, an toàn khi di chuyển dưới trời mưa lớn, đường trơn trượt. Trong đó, gạt mưa ô tô là bộ phận quan trọng góp phần đảm bảo tầm nhìn cho người lái khi lưu thông dưới trời mưa, nhưng thường bị bỏ quên trong quá trình bảo dưỡng xe.

Thực tế, không ít người dùng ô tô, đặc biệt là tài mới vẫn chưa biết gạt mưa ô tô có tuổi thọ bao lâu, khi nào cần thay mới hay dấu hiệu nhận biết lưỡi gạt đã xuống cấp. Nếu sử dụng gạt mưa quá cũ, khả năng làm sạch nước trên kính chắn gió sẽ giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và độ an toàn khi lái xe trong mùa mưa.

Lưỡi gạt mưa kính chắn gió ô tô sử dụng được bao lâu?

Trên ô tô, hệ thống gạt mưa kính lái thường gồm phần khung và lưỡi cao su tiếp xúc trực tiếp với kính chắn gió. Trong quá trình sử dụng, phần cao su liên tục chịu tác động của nắng nóng, bụi bẩn, tia UV, nước mưa, hóa chất rửa xe… nên sẽ dần lão hóa theo thời gian.

Theo khuyến cáo từ nhiều hãng sản xuất phụ tùng ô tô, tùy theo điều kiện sử dụng tuổi thọ trung bình của lưỡi gạt mưa thường dao động khoảng 1 - 2 năm sử dụng. Với những xe thường xuyên hoạt động ngoài trời, di chuyển nhiều trong điều kiện nắng nóng hoặc ít được vệ sinh kính lái, tuổi thọ gạt mưa có thể thay thế sớm hơn.

Ngoài thời gian sử dụng, chất lượng gạt mưa còn phụ thuộc vào thói quen của người dùng. Việc bật gạt mưa khi kính quá khô, để bụi cát bám nhiều trên kính hoặc không vệ sinh định kỳ dễ khiến lưỡi cao su nhanh chai cứng, nứt hoặc rách.

Tùy theo điều kiện sử dụng, tuổi thọ trung bình của lưỡi gạt mưa ô tô thường dao động khoảng 1 - 2 năm sử dụng Ảnh: B.H

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất cũng như các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, người dùng nên kiểm tra gạt mưa định kỳ trước mùa mưa thay vì chờ đến khi hoạt động kém mới thay thế. Chi phí thay lưỡi gạt mưa hiện không quá cao nhưng lại ảnh hưởng lớn đến khả năng quan sát khi lái xe.

Các dấu hiệu cảnh báo đã đến lúc cần thay gạt mưa ô tô

Để lại vệt hoặc vết nước trên kính lái: Đây là dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy gạt mưa đã xuống cấp. Khi hoạt động, lưỡi gạt không thể làm sạch hoàn toàn nước trên kính chắn gió mà để lại các vệt mờ, đọng nước hoặc vùng kính chưa được lau sạch. Nguyên nhân thường do phần cao su bị chai cứng, biến dạng hoặc mất độ đàn hồi sau thời gian dài sử dụng. Nếu tình trạng này xuất hiện liên tục, đặc biệt khi trời mưa lớn vào ban đêm, người dùng nên thay gạt mưa mới để đảm bảo tầm nhìn.

Có tiếng ồn lớn khi gạt mưa: Gạt mưa phát ra tiếng kêu "két két", rung hoặc ma sát mạnh với mặt kính cũng là dấu hiệu cho thấy lưỡi gạt đã bị lão hóa. Thông thường, gạt mưa hoạt động tốt sẽ di chuyển êm và ít tạo tiếng động. Nếu xuất hiện tiếng ồn bất thường, nguyên nhân có thể đến từ phần cao su bị cứng, mép gạt mòn không đều hoặc khung gạt bị cong vênh. Ngoài gây khó chịu, hiện tượng này còn có thể làm trầy xước kính chắn gió nếu tiếp tục sử dụng lâu dài.

Gạt mưa phát ra tiếng kêu "két két", rung hoặc ma sát mạnh với mặt kính cũng là dấu hiệu cho thấy lưỡi gạt đã bị lão hóa Ảnh: AI

Lưỡi gạt cao su bị nứt hoặc rách: Sau thời gian dài tiếp xúc với nắng nóng và thời tiết khắc nghiệt, phần cao su trên lưỡi gạt dễ bị nứt, bong tróc hoặc rách mép. Người dùng có thể quan sát bằng mắt thường khi vệ sinh xe hoặc kiểm tra định kỳ. Nếu phát hiện cao su bị hư hỏng, nên thay mới ngay vì khả năng làm sạch nước gần như không còn hiệu quả.

Gạt không đều, bị giật: Một số trường hợp gạt mưa hoạt động không trơn tru, bị giật cục hoặc bỏ sót từng vùng trên kính chắn gió. Hiện tượng này thường xuất phát từ việc lưỡi gạt bị mòn không đều hoặc cần gạt mất cân bằng. Khi gặp tình trạng này, tài xế không nên cố tiếp tục sử dụng vì hiệu quả làm sạch sẽ giảm đáng kể, nhất là khi di chuyển dưới mưa lớn hoặc tốc độ cao.

Kính chắn gió bị mờ sau khi gạt: Nếu sau khi gạt mưa, kính lái vẫn xuất hiện lớp mờ hoặc loang nước, nguyên nhân có thể đến từ lưỡi gạt đã bám nhiều bụi bẩn, dầu mỡ hoặc cao su bị xuống cấp. Trong một số trường hợp, vệ sinh kính và lưỡi gạt có thể cải thiện tình trạng. Tuy nhiên, nếu hiện tượng vẫn tiếp diễn, thay mới gạt mưa là giải pháp cần thiết trước khi bước vào mùa mưa.

Theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, bên cạnh việc thay gạt mưa đúng thời điểm, người dùng ô tô cũng nên thường xuyên vệ sinh kính chắn gió, tránh đỗ xe lâu dưới nắng gắt và kiểm tra nước rửa kính định kỳ. Đây là những yếu tố góp phần giúp hệ thống gạt mưa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao độ an toàn khi lái xe trong điều kiện thời tiết xấu.