Thế giới Chuyện lạ

Gấu đột nhập tiệm kem để giải cơn thèm ngọt

Khánh An
Khánh An
22/08/2025 10:33 GMT+7

Con gấu đen to lớn đột nhập tiệm kem và thưởng thức món kem dâu tây, trước khi được các nhân viên cảnh sát 'động viên' rời đi.

Gấu đen đột nhập tiệm kem ở California thưởng thức món kem dâu tây thú vị - Ảnh 1.

Con gấu đen to lớn tại quầy kem ở South Lake Tahoe

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 22.8 đưa tin một con gấu đen tò mò đang trên đường tìm thức ăn ngọt đã đột nhập vào một tiệm kem ở thành phố South Lake Tahoe (bang California, Mỹ) để ăn kem.

Con vật to lớn dường như đang tự nhiên như ở nhà khi cảnh sát có mặt để điều tra hôm 17.8. Cảnh sát đã xua con gấu này ra khỏi tiệm, sau khi chụp vài tấm ảnh lúc nó đứng sau quầy.

"Các sĩ quan không thể tin vào mắt mình. Sau đó, với một chút động viên, con gấu cuối cùng cũng rời đi, nhưng chỉ sau khi tỏ ra thích thú với kem dâu tây", Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt El Dorado viết trên Facebook.

"May mắn thay, chú gấu Fuzzy hầu như không gây thiệt hại gì về tài sản và gần như không cần dọn dẹp gì thêm", theo bài viết đề cập chú gấu được cảnh sát vừa đặt tên.

Gấu đen đột nhập tiệm kem ở California thưởng thức món kem dâu tây thú vị - Ảnh 2.

Con gấu được cảnh sát đặt tên là Fuzzy

ẢNH: AFP

Cơ quan chức năng nhắc nhở người dân rằng dù việc bắt gặp động vật hoang dã có thể rất thú vị, gấu không phải là những "khách hàng lý tưởng" và không nên bị dụ dỗ bằng các món ngọt.

Gấu khá phổ biến ở California và thường xuyên đi tìm thức ăn trong khu dân cư, kể cả vào nhà hoặc xe hơi. Các vụ gấu tấn công người hiếm khi xảy ra, nhưng đôi khi loài vật này có thể gây thiệt hại, đặc biệt khi chúng không tìm được lối ra.

California hiện có khoảng 60.000 đến 80.000 con gấu đen, đứng thứ 2 sau Alaska về mật độ gấu tại Mỹ. Khu vực hồ Tahoe cũng không ngoại lệ, với ước tính 87 con gấu trên mỗi 100 km², mật độ gấu cao thứ 2 ở California.

Hài hước gấu mẹ khổ sở dắt đàn con qua đường

