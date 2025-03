Gây án ở Phú Yên, trốn truy nã sang Campuchia

Hai anh em Nhu và Tiến cùng 6 người khác liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày 14.8.2022 tại một căn nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch (P.9, TP.Tuy Hòa). Sau khi gây án, Nhu và Tiến rời Phú Yên, sang Campuchia, thường xuyên di chuyển, làm thuê tại các casino vùng giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy bắt.

Ngày 5.4.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhu và Tiến về tội giết người. Tuy nhiên, cả 2 bỏ trốn nên cơ quan này đã phát lệnh truy nã.



Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã khởi tố 6 bị can cùng tội danh giết người, gồm: Bùi Trọng Lưu (38 tuổi), Nguyễn Khắc Thuần (29 tuổi), Nguyễn Đức Thật (28 tuổi), Trần Cao Lai (29 tuổi), Lê Đức Tiến (37 tuổi), Đỗ Văn Tường (36 tuổi, cùng ở TP.Tuy Hòa).

Hai anh em Nhu (trái) và Tiến bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN PHÚ YÊN

Đầu năm 2025, nhận được thông tin người dân về hành trình di chuyển của Nhu và Tiến trên đường nội địa Campuchia, Công an tỉnh Phú Yên cùng lực lượng biên phòng, Công an tỉnh Mondukkiri (Campuchia) phối hợp truy bắt. Tuy nhiên, Nhu và Tiến liên tục thay đổi phương án, không di chuyển mà tiếp tục lẩn trốn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 15.3, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an tỉnh Ratanakiri (Campuchia) bắt giữ Nhu, Tiến tại một khách sạn giáp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai)

Vì nhập cảnh trái phép vào Campuchia qua đường tiểu ngạch, làm giả giấy thông hành để đi lại nên Nhu và Tiến đang bị TAND tỉnh Ratanakiri tạm giam để phục vụ công tác điều tra các vi phạm pháp luật ở nước sở tại.

Hiện Công an tỉnh Phú Yên đang phối hợp cùng cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Công an tỉnh Gia Lai hoàn tất các thủ tục với nước sở tại để tiến hành trao trả, di lý 2 anh em trốn truy nã về Việt Nam phục vụ điều tra theo quy định.