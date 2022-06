Gây án tại Đà Nẵng bỏ trốn ra Thừa Thiên - Huế, đang rút tiền thì bị công an phát hiện

Ngày 16.6, Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đơn vị đã phát hiện, tạm giữ hình sự một nghi phạm gây án tại TP.Đà Nẵng bỏ trốn ra Thừa Thiên - Huế.

Nghi phạm là Trần Bá Nhã (29 tuổi, trú tại thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, tối 14.6, Nhã cùng một người bạn đến uống cà phê tại quán The King (số 22 Ninh Tốn, TP.Đà Nẵng) thì xảy ra xích mích, gây gổ với một nhóm thanh niên.





Tại đây, Nhã dùng dao mang theo sẵn trong người, chém nhiều nhát vào vùng bụng và đầu của 2 nạn nhân là anh N.H.T. (32 tuổi, trú tại P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Đ.C.S. (23 tuổi, trú tại H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Hậu quả, anh S. và anh T. bị thương nặng, phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng, Công an H.Phú Lộc đã nhanh chóng triển khai lực lượng, kiểm soát địa bàn. Đến rạng sáng 15.6, đơn vị phát hiện nghi phạm khi Nhã đang rút tiền tại một ATM trên địa bàn. Hiện Công an H.Phú Lộc đang tạm giữ hình sự Trần Bá Nhã để tiếp tục điều tra, mở rộng án.