Gây ấn tượng với các nàng bằng trang sức, tại sao các chàng không dám?

Đừng dại khẳng định mình với các món đồ phụ kiện, trang sức cánh đàn ông vẫn quen dùng đại trà như đồng hồ, nhẫn, dây chuyền… “Chất chơi” và sành điệu hơn cả phải là những đôi bông tai lấp lánh ở một hay cả hai bên tai của các chàng. Chắc chắn phái nữ sẽ cảm thấy cực kỳ thu hút nếu trước mặt họ là một chàng trai biết dùng khuyên tai đúng cách, đúng kiểu.

Điểm mặt hàng loạt mỹ nam của thế giới từ tài tử showbiz tới nam thần sân cỏ như Johnny Deep hay Cristiano Ronaldo, hay đặc biệt là Neymar thì nổi bật vẫn là các bộ trang sức hoa tai mà các chàng sử dụng để “thu phục” trái tim hàng triệu fan nữ trên khắp thế giới.

Để chọn hoa tai, các chàng đừng “tham” kích cỡ to, có thể nó sẽ làm mất đi vẻ nam tính - nếu hình thức, kiểu dáng của nó không đạt được đến độ “ngầu” đặc biệt. Hãy chọn những bông tai nhỏ, lấp lánh hay đinh tán là đủ để thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Những đôi bông tai nhỏ, đơn giản sẽ hỗ trợ tô điểm vẻ thời trang của set đồ mà chàng chưng diện. Trong khi những đôi tai to, hình dạng quá độc đáo, khác biệt vốn chỉ thuộc về những tay “bad boy” hoặc là của giới nam nghệ sĩ cũng như các set đồ mang đậm tính nghệ thuật.





Những kiểu bông tai quen thuộc và dễ đẹp mà các tài tử showbiz hay nam thần sân cỏ thường sử dụng là những đôi (hoặc chiếc - đeo lẻ) bông tai hình thánh giá, hình tròn nhỏ ôm lấy tai… Những tài tử “chất chơi” như Johnny Deep còn dùng các mẫu khuyên lạ mắt trông như chiếc kim băng thời trang…

Những bông tai nhỏ cũng không kén khuôn mặt và style trang phục. Đó là lý do các chàng không cần cầu kỳ, mất thời gian - điều không phải là “thế mạnh” của phái nam.

Thay vào đó, các chàng có thể tăng tính “đẳng cấp” cho đôi khuyên của mình bằng chất liệu. Thông thường thì có thể là bạc, hợp kim nhưng sang trọng hãy dùng kim cương, đá quý để tạo thêm ấn tượng.

Cuối cùng không nên “đổ sức” vào việc cầu kỳ tìm kiếm những set đồ thật “chất”, thật “chơi” để thể hiện sự sành điệu và đẳng cấp thời trang thì chỉ cần vài món đồ trang sức như bông tai, dây chuyền, lắc tay hoặc nhẫn là các chàng đã có thể ghi dấu ấn, gây ấn tượng với phái nữ.



Nguồn: The Sun, Something about Rocks