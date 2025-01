Gay cấn diễn biến quanh lệnh bắt lãnh đạo Hàn Quốc

Hôm qua (5.1), hàng ngàn người Hàn Quốc bất chấp cái lạnh âm độ của bão tuyết để biểu tình tại thủ đô Seoul nhằm phản đối cũng như ủng hộ việc bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, theo Hãng tin Yonhap.

Lệnh bắt sắp hết hạn

Bên cạnh việc bị quốc hội luận tội liên quan vụ ban bố thiết quân luật hồi tháng trước, ông Yoon cũng đang bị điều tra hình sự và có khả năng bị truy tố tội nổi loạn. Trong khi tỏ thái độ hợp tác với vụ xét xử của Tòa án Hiến pháp dù có nguy cơ bị phế truất, ông Yoon đến nay nhất quyết phản đối cuộc điều tra hình sự do Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) dẫn đầu, với lý do là cơ quan này không có thẩm quyền.

Không vượt qua được nhóm bảo vệ tổng thống Hàn Quốc, các nhà điều tra dừng lệnh bắt

Các đặc vụ CIO và cảnh sát ngày 3.1 ập vào nơi ở của ông Yoon để thực thi lệnh bắt do tòa án phê chuẩn, nhưng sau cùng phải rút lui để đảm bảo an toàn trước sự chống đối của hàng trăm đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh tổng thống (PSS). Theo truyền thông Hàn Quốc, PSS viện dẫn đạo luật an ninh tổng thống cho rằng cơ quan này có quyền bảo vệ ông Yoon cho đến khi vị lãnh đạo chính thức bị bãi nhiệm.

Cảnh sát chặn người biểu tình phản đối ông Yoon Suk Yeol gần nơi ở của ông tại Seoul ngày 5.1 Ảnh: Reuters

Trong khi lệnh bắt sắp sửa hết hiệu lực vào cuối ngày 6.1, không loại trừ khả năng các nhà điều tra sẽ một lần nữa tìm cách bắt giữ vị lãnh đạo. Trong khi đó, PSS hôm qua tuyên bố sẽ không hợp tác với các quan chức tìm cách bắt ông Yoon với lý do là tính pháp lý của lệnh bắt còn gây tranh cãi. Nhóm luật sư biện hộ ông Yoon đề nghị tòa án đình chỉ lệnh bắt "trái phép và vô hiệu lực" nhưng Tòa án quận Tây Seoul ngày 5.1 đã phản đối đề nghị này.

Động thái của các bên

Theo giới chuyên gia tư pháp, trong trường hợp tiếp tục bị cản trở, CIO có thể bỏ qua bước bắt giữ và thẩm vấn trực tiếp để xin lệnh tạm giam nếu thấy đã đủ bằng chứng. Nếu đề nghị được chấp nhận, vụ án phải tiến tới bước xét xử trong vòng 20 ngày, theo tờ The Korea Times.

CIO đã kêu gọi quyền Tổng thống Choi Sang-mok chỉ thị cho PSS tuân thủ lệnh bắt nhưng vị lãnh đạo không phản hồi. Hôm qua, ông Choi kêu gọi các quan chức chính phủ cần cực kỳ thận trọng nhằm tránh gây thương tích cho dân thường trong hoạt động hành pháp. Tuyên bố được cho là nhằm nhắc đến vụ đụng độ giữa các thành viên Liên đoàn Các công đoàn Hàn Quốc (KCTU) phản đối ông Yoon và cảnh sát trước đó một ngày.

Mặt khác, đội luật sư của ông Yoon cáo buộc các nhà điều tra đã huy động cảnh sát đặc nhiệm để bắt nhà lãnh đạo dù không có thẩm quyền để làm điều đó. Các luật sư nói sẽ đề nghị cơ quan công tố điều tra Giám đốc CIO Oh Dong-woon và những người tham gia thực thi lệnh bắt "trái phép".