Gay cấn kết quả khảo sát bầu cử Mỹ Harris - Trump

Khảo sát mới nhất của Ipsos cho kết quả khoảng cách giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ đã nới rộng, khi bà Harris nhận được 42% ủng hộ, so với 37% của ông Trump. Trước đó, thăm dò Reuters/Ipsos ngày 22 - 23.7 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm (37% - 34%).

Khảo sát của Ipsos được thực hiện từ ngày 2 - 7.8 với hơn 2.000 người trưởng thành tại Mỹ, với biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm. Có 4% người được hỏi ủng hộ ứng viên độc lập Robert Kennedy Jr, giảm so với 10% hồi tháng 7.

Phó tổng thống Mỹ Harris xuất hiện tại bang Michigan ngày 7.8 REUTERS

Thăm dò của Marist được công bố ngày 6.8 cũng đưa ra kết quả có lợi cho bà Harris, khi đương kim phó tổng thống Mỹ dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm. Khi xét đến chi tiết, 27% người Mỹ được hỏi nói rằng sự trung thực và đáng tin cậy là phẩm chất quan trọng nhất của ứng viên tổng thống, và 75% người ủng hộ bà Harris trên phương diện này, so với 23% cho ông Trump.

Trong khi đó, 20% người Mỹ tham gia khảo sát của Marist cho rằng trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ là phẩm chất quan trọng nhất, với 78% số người nêu trên ủng hộ ông Trump, so với 19% cho bà Harris.

Khảo sát của Đài CNBC được đưa ra ngày 8.8 với ưu thế nghiêng về ông Trump - được 48% người ủng hộ, so với bà Harris là 46% - khi cử tri nghiêng về cựu tổng thống Mỹ trong các vấn đề kinh tế quan trọng. Tờ The Hill ngày 8.8 tổng hợp 109 cuộc thăm dò, xét kết quả trung bình cho thấy đây vẫn là cuộc đấu sít sao, khi ông Trump nhận được 47,4% ủng hộ so với đối thủ Harris 47,2%.

The Hill đưa tin tại buổi họp báo ngày 8.8 ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ), ông Trump tỏ ra khó chịu và phản bác những ý kiến cho rằng làn sóng ủng hộ bà Harris ngày càng tăng. Ông nhấn mạnh “tuần trăng mật” của bà Harris sẽ sớm kết thúc, công kích đối thủ đảng Dân chủ là người yếu kém hơn Tổng thống Joe Biden.