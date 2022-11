'Gây thiệt hại hơn 60 tỉ tại Agribank An Sương': Đề nghị truy tố 3 bị can

Ngày 7.11, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) - Chi nhánh An Sương (nay là Chi nhánh 12) TP.HCM.

Thiệt hại hơn 60 tỉ đồng tại Agribank An Sương

Theo đó, bị can Nguyễn Thị Phương Nam, nguyên Giám đốc Agribank An Sương bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị can Phạm Quốc Dũng, Chủ tịch HĐTV Công ty Đạt Thành Hưng và Vũ Đình Phú, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thịnh (viết tắt Công ty Phú Thịnh) cùng bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, là cán bộ ngân hàng Agribank An Sương có hành vi trình duyệt hồ sơ vay vốn đối với Công ty Đạt Thành Hưng và các cá nhân là lãnh đạo Công ty Đạt Thành Hưng, Công ty Phú Thịnh, Công ty Song Long để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Theo KLĐT, Công ty Phú Thịnh và Công ty Song Long đều do bị can Vũ Đình Phú thành lập và điều hành hoạt động. Từ năm 2008 - 2009, Công ty Phú Thịnh và Công ty Song Long ký nhiều hợp đồng thuê tài chính với Công ty cho thuê tài chính II - chi nhánh Bình Dương (viết tắt ALC II Bình Dương), trực thuộc Agribank. Tính đến ngày 27.12.2011, tổng nợ gốc, tiền lãi và tiền lãi quá hạn của 2 công ty này tại ALC II Bình Dương là hơn 60,7 tỉ đồng.

Cùng thời gian này, bị can Nguyễn Thị Phương Nam, đại diện Agribank An Sương, ký các hợp đồng gửi tiền với Công ty cho thuê tài chính II (ALC II), trực thuộc Agribank, sau đó không thu hồi được. Tính đến năm 2011, tổng dư nợ của ALC II đối với Agribank An Sương là 60 tỉ đồng.

Do muốn thu hồi khoản tiền tại ALC II, nên khi nghe Phú đang nợ 60 tỉ đồng tiền thuê tài chính các tài sản tại ALC II Bình Dương và đang cần bán dự án khu nhà ở phía đông Rạch Thủ Lựu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để lấy tiền trả nợ cho ALC II Bình Dương, Nam đã bàn bạc với bị can Phạm Quốc Dũng thành lập công ty mới, mua lại dự án này, Agribank An Sương sẽ cho vay tiền.

Chỉ đạo nhân viên tiếp nhận hồ sơ, giải ngân cho người quen

Theo thỏa thuận, Dũng thành lập Công ty Đạt Thành Hưng, gửi báo cáo tài chính, phương án trả nợ khống để hợp thức hóa 2 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 75 tỉ đồng tại Agribank An Sương, tài sản thế chấp là dự án Rạch Thủ Lựu. Đồng thời, Công ty Đạt Thành Hưng hứa sẽ trả cho Công ty Phú Thịnh một phần tiền chuyển nhượng dự án là 60 tỉ đồng.





Cũng theo thỏa thuận, ngày 27 và 29.12.2011, Agribank An Sương giải ngân 60 tỉ đồng cho Công ty Đạt Thành Hưng vay vào tài khoản Công ty Phú Thịnh. Cùng ngày, Công ty Phú Thịnh chuyển số tiền này trả khoản nợ của Công ty Phú Thịnh và Công ty Song Long cho ALC II Bình Dương. Sau đó, ALC II Bình Dương chuyển số tiền 60 tỉ đồng này trả nợ cho Agribank An Sương theo phương pháp đối trừ nợ.

Mặc dù Phú biết Dũng vay 15 tỉ đồng để sử dụng cá nhân và tài sản Công ty Đạt Thành Hưng thế chấp tại Agribank là không đảm bảo, nhưng Phú vẫn đồng ý nhận hộ tiền giải ngân của Agribank rồi chuyển lại cho Dũng, giúp sức cho Dũng chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Mặt khác, CQĐT xác định, dù đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án Rạch Thủ Lựu cho Công ty Đạt Thành Hưng để thế chấp tại Agribank An Sương, nhưng Phú vẫn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng dự án này cho Công ty H.. Trước đó, Công ty Phú Thịnh thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án Rạch Thủ Lựu tại Ngân hàng BIDV (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đối với Nguyễn Thị Phương Nam, do quen biết nên Nam chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, lập hồ sơ giải ngân 2 khoản vay với tổng số tiền 75 tỉ đồng cho Công ty Đạt Thành Hưng mà không kiểm tra, thẩm định theo quy định; tài sản thế chấp không đảm bảo về mặt pháp lý gây thiệt hại cho Agribank An Sương hơn 60 tỉ đồng.

Để khắc phục hậu quả, Phương Nam và Dũng đã thế chấp 2 thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Đạt Thành Hưng. Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản đảm bảo của 2 bị can chỉ hơn 7,7 tỉ đồng, trong khi nợ gốc của 2 hợp đồng tín dụng mà Công ty Đạt Thành Hưng vay tại Agribank chi nhánh An Sương lên đến hơn 71 tỉ đồng (tính đến ngày 12.8.2020).

Liên quan vụ án này, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Đinh Phạm Quốc Duy, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty Đạt Thành Hưng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".