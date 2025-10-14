GC Food chọn lối đi bền vững để vươn ra toàn cầu

Biến đổi khí hậu và các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm đang khiến "xanh" trở thành chuẩn mực toàn cầu. Người tiêu dùng ở Nhật, Mỹ hay châu Âu nay không chỉ quan tâm đến hương vị, mà còn đòi hỏi sản phẩm phải minh bạch nguồn gốc, thân thiện với môi trường. Việt Nam đã cam kết Net Zero 2050, đồng nghĩa ngành nông sản xuất khẩu chỉ có thể đi xa nếu thích ứng với xu thế bền vững.

Dây chuyền chế biến nha đam hiện đại tại nhà máy GC Food ẢNH: A.TRINH

Trong bối cảnh ấy, Công ty CP Thực phẩm G.C (GC Food) đã chọn lối đi riêng, phát triển bền vững như một "hộ chiếu" để vươn ra toàn cầu. GC Food kiên trì áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Tại nhà máy, 100% phụ phẩm đều được tận dụng, biến rác thải thành sản phẩm phụ có giá trị, giảm đáng kể phát thải rắn ra môi trường.

Doanh nghiệp cũng chú trọng quản lý nước và năng lượng, triển khai các biện pháp tái sử dụng, tiết kiệm trong nhà máy chế biến. Song song, công ty đẩy mạnh cải tiến bao bì theo hướng thân thiện hơn, khuyến khích sử dụng vật liệu có khả năng tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa.

Sản phẩm của GC Food xuất khẩu sang 27 quốc gia, đưa nha đam và thạch dừa Việt hiện diện trong chuỗi cung ứng của các thương hiệu lớn như Vinamilk, TH, Mixue, Jollibee, CGV. Năm 2024, sản lượng đạt khoảng 28.000 tấn, theo công bố chính thức của doanh nghiệp. Các sản phẩm đều đạt những chứng nhận quốc tế quan trọng: FSSC 22000, FDA, Halal, GACC - những "giấy thông hành" bắt buộc để vào các thị trường lớn.

Đặc biệt, GC Food đang mở rộng mạnh sang thị trường Halal - nơi giá trị ngành thực phẩm toàn cầu được dự báo đạt 1,9 nghìn tỉ USD vào năm 2027. Đây là phân khúc tiềm năng mà doanh nghiệp Việt hiếm khi khai thác bài bản và GC Food đang trở thành một trong những đơn vị tiên phong.

Không chỉ dừng ở sản phẩm, GC Food coi trách nhiệm xã hội và môi trường là nền tảng. Chính cách làm bài bản, minh bạch và kiên định này đã giúp công ty chinh phục những đối tác quốc tế khó tính nhất.

Doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng bao tiêu với hơn 500 hộ nông dân, giúp bà con yên tâm sản xuất, tránh cảnh "được mùa mất giá". Ngoài việc cam kết thu mua ổn định, công ty còn tổ chức các chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác bền vững và an toàn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang mô hình sản xuất hạn chế hóa chất, thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Ngà (phường Kinh Dinh, tỉnh Khánh Hòa), một hộ nông dân gắn bó với GC Food gần 10 năm chia sẻ: "Trước đây trồng nha đam bấp bênh, thương lái lúc mua lúc bỏ, thu nhập chẳng ổn định. Từ ngày ký hợp đồng bao tiêu với GC Food, chúng tôi yên tâm sản xuất, nhờ được tập huấn kỹ thuật để cây trồng bền vững hơn, thu nhập tăng 30 - 40% so với trước".

Kiên định với con đường bền vững, GC Food đã biến "xanh" thành sức mạnh cạnh tranh. Từ việc tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, bao tiêu cho nông dân đến đạt chuẩn quốc tế, tất cả đều tạo dựng niềm tin cho đối tác toàn cầu. "Chúng tôi tin rằng, tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm với con người và hành tinh", ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch GC Food khẳng định.

GC Food đang chứng minh rằng để vươn ra toàn cầu, nông sản Việt không chỉ có chất lượng cao mà cần phải là triết lý phát triển xanh, bền vững và nhân văn.