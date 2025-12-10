GC&Phenikaa Healthcare Center đóng góp vào kỷ nguyên chuyển đổi số ngành Y

Trước xu thế này, GC&Phenikaa Healthcare Center chính thức ra mắt, không chỉ như một cơ sở y tế thông thường mà còn là một mô hình tiêu biểu cho sự tích hợp đột phá giữa y học và công nghệ số, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một nền y tế chủ động và thuận tiện tại Việt Nam.

Đại diện phía Hàn Quốc và lãnh đạo 2 Tập đoàn tại lễ khai trương GC&Phenikaa Healthcare Center

Xây dựng hệ sinh thái y tế số được vận hành tối ưu

Trung tâm GC&Phenikaa thiết lập một hệ sinh thái y tế số thông minh tích hợp hệ thống phần mềm quản lý y tế chuyên biệt do chính Tập đoàn GC phát triển và chuyển giao cho tập đoàn Phenikaa, bao gồm: HIS Hệ thống quản lý mọi hoạt động khám bệnh; LIS (Hệ thống Thông tin Xét nghiệm tự động hóa và chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, phân tích đến trả kết quả); và PACS (Hệ thống Lưu trữ và Truyền tải Hình ảnh, đồng bộ mọi dữ liệu hình ảnh chẩn đoán). Tất cả các hệ thống trên đều được thông suốt với nhau tạo nên một nền tảng dữ liệu thống nhất giúp thuận tiện tra cứu và tổng hợp kết quả.

Tối ưu với quy trình vận hành mô hình y tế "không giấy tờ": Mỗi khách hàng chỉ cần sử dụng một vòng tay thông minh RF trong suốt quá trình khám để lưu trữ thông tin định danh cá nhân và kích hoạt mọi bước trong danh mục kiểm tra mà không cần bất kỳ loại giấy tờ nào. Mọi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, giúp nhân viên y tế theo dõi sát sao tiến trình và tối ưu luồng di chuyển, giảm thiểu thời gian chờ đợi tối đa.

GC&Phenikaa còn nâng tầm giá trị y tế bằng việc trang bị công nghệ học sâu. Sau khi tổng hợp tất cả dữ liệu từ xét nghiệm, hình ảnh và thông tin lâm sàng, hệ thống có khả năng phân tích sơ bộ, đưa ra các gợi ý và cảnh báo tự động cho bác sĩ. Điều này không thay thế chẩn đoán của chuyên gia, mà đóng vai trò như một trợ lý phân tích siêu việt, giúp bác sĩ có cái nhìn tổng quan, đa chiều và nhanh chóng hơn, từ đó đưa ra kết luận chính xác, toàn diện và cá nhân hóa nhất cho từng khách hàng.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại tích hợp AI tại GC&Phenikaa Healthcare Center

Nâng tầm chẩn đoán với các giải pháp AI chuyên sâu được kiểm chứng

Bên cạnh hệ sinh thái y tế số, GC&Phenikaa còn tập trung ứng dụng những giải pháp AI tiên tiến trong quy trình chẩn đoán, đã được chứng nhận bởi tổ chức uy tín trên thế giới như FDA (Hoa Kỳ).

Điểm nhấn trong công nghệ AI tại Trung tâm nằm ở khả năng phát hiện các dấu hiệu bất thường cực nhỏ mà mắt người dễ bỏ qua. Công nghệ AI tầm soát ung thư vú có thể phát hiện sớm ung thư vú 5 năm trước khi chúng tiến triển nguy hiểm với độ chính xác lên đến 97% đồng thời chỉ ra các tổn thương ác tính dạng không tạo khối - vốn rất khó phát hiện bằng mắt thường trên phim Mammo vú thông thường. Trong tầm soát ung thư phổi và bệnh lý lồng ngực, hệ thống AI tích hợp trên máy chụp CT liều thấp có khả năng tự động khoanh vùng và phân tích các nốt phổi có kích thước chỉ từ 2 - 3 mm và thực hiện các phép đo định lượng phức tạp như: tính điểm vôi hóa mạch vành để dự báo nguy cơ nhồi máu cơ tim, hay đo lường tỷ lệ khí phế thũng để sàng lọc sớm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Trong nội soi tiêu hóa, AI hoạt động trong thời gian thực, đánh dấu và phân tích các tổn thương nghi ngờ chỉ từ 1 - 2 mm. Trong tầm soát ung thư cổ tử cung, AI giúp rút ngắn thời gian của xét nghiệm Thinprep từ 3 - 5 ngày xuống còn 30 phút với độ nhạy lên đến 98%.

Việc ứng dụng mạnh mẽ AI biến khám sức khỏe định kỳ thành một quy trình tầm soát chủ động, chuyên sâu và có tính dự báo cao, giúp chuyển dịch mục tiêu từ "tìm bệnh" sang "phát hiện nguy cơ", tạo ra cơ hội vàng cho việc can thiệp sớm, điều trị hiệu quả với chi phí thấp nhất cho người bệnh.

Đồng hành nâng cao chất lượng sống người Việt

Sự ra đời của GC&Phenikaa Healthcare Center đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác chiến lược và chuyển giao công nghệ y tế giữa Hàn Quốc với Việt Nam. Với nền tảng y tế số của Tập đoàn GC, trung tâm hướng tới mục tiêu cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động hiện đại, chuẩn mực và thuận tiện cho người dân.

Thông qua quy trình vận hành được số hóa và việc đưa các ứng dụng AI vào hỗ trợ lâm sàng, GC&Phenikaa mong muốn đóng góp một phần thiết thực vào bức tranh chuyển đổi số chung của ngành y tế Việt Nam. Đây là nỗ lực cụ thể nhằm đồng hành cùng cộng đồng trong việc nâng cao ý thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần cải thiện chất lượng sống và tuổi thọ cho người Việt trong kỷ nguyên số.