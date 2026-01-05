GDP 2025 tăng hơn 8%, bình quân 5.026 USD/người

Quy mô GDP 514 tỉ USD

Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2025 chiều 5.1, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức tăng cao nhất của quý 4 các năm trong giai đoạn 2011 - 2025, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý 1 tăng 7,05%; quý 2 tăng 8,16%; quý 3 tăng 8,25%).

GDP (Chung) Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Quý I 7.05 3.8 7.55 7.85 Quý II 8.16 3.95 8.77 9.03 Quý III 8.25 3.71 9.39 8.68 Quý IV 8.46 3.7 9.73 8.82

GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011 - 2025.

Trong tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%.

"Đáng chú ý, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt hơn 12,84 triệu tỉ đồng, tương đương 514 tỉ USD, tăng 38 tỉ USD so với năm 2024 (476 tỉ USD). GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD)", bà Hương nói.

CPI tăng 3,31%, lạm phát tăng 3,21%

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lãnh đạo Cục Thống kê thông tin, CPI tháng 12.2025 tăng 0,19% so với tháng trước và tăng 3,48% so với cùng kỳ năm 2024.

CPI bình quân năm 2025 tăng 3,31% so với năm 2024, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Bà Hương phân tích, năm qua, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,08%, làm CPI chung tăng 1,38 điểm phần trăm, do giá nhà ở thuê tăng 7,33% và giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 6,45%.

Cạnh đó, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng 7,20% do nhu cầu sử dụng điện tăng, cùng với việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân vào ngày 11.10.2024 và ngày 10.5.2025.

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,27%, tác động làm CPI chung tăng 1,17 điểm phần trăm. Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,07%, làm CPI chung tăng 0,61 điểm phần trăm do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh...

Lạm phát cơ bản tháng 12.2025 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với năm 2024, thấp hơn mức tăng 3,31% của CPI bình quân chung.

"Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản", bà Hương lý giải.

Lạm phát tiềm ẩn rủi ro, tăng trưởng 2 con số là thách thức lớn

Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Dịch vụ - giá (Cục Thống kê), nhận định, năm 2026, lạm phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đó là biến động về giá năng lượng, nhiên liệu, hàng hóa trên thị trường quốc tế rất khó lường; chi phí logistics vẫn ở mức cao, có thể tác động tới chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. Ngoài ra, xung đột chính trị, thiên tai có thể gây gián đoạn nguồn cung, trong khi nhu cầu sản xuất thời gian tới có khả năng tăng cao.

Theo Cục Thống kê, việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số cùng với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2026 là thách thức lớn.

Do đó, cần có giải pháp mạnh mẽ, kịp thời để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài...