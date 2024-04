GDP quý 1 Trung Quốc tăng trưởng vượt kỳ vọng

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong 3 tháng đầu năm, GDP nước này tăng trưởng 5.3% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 4.6% từ các chuyên gia kinh tế và cũng cao hơn mức 5.2% của quý 4 năm ngoái. Với kết quả của quý 1, Trung Quốc đang duy trì mục tiêu tăng trưởng trong năm nay là khoảng 5%, mặc cho căng thẳng thương mại gia tăng với phương Tây.

Trung Quốc đang dựa vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng để vực dậy nền kinh tế REUTERS

Kết quả quý 1 tuy tốt hơn kỳ vọng nhưng một loạt các chỉ số được công bố cùng với GDP - như đầu tư bất động sản, doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp - cho thấy nhu cầu trong nước vẫn yếu và đang làm chậm đà tăng trưởng chung.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ghi nhận sự suy yếu trong hoạt động xuất khẩu và lạm phát. Cả hai đều dưới kỳ vọng.

Sản lượng công nghiệp tháng 3.2024 tăng 4.5% so với cùng kỳ, thấp hơn kỳ vọng 6%. Doanh số bán lẻ tăng trưởng 3.1% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 4.6%. Tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố lớn giảm xuống 5.2%, chấm dứt chuỗi 3 tháng tăng liên tiếp.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ, tức là thước đo tiêu dùng, tăng 3,1% so với cùng kỳ trong tháng 3, thấp hơn so với mức tăng dự báo là 4,6% và chậm lại so với mức tăng 5,5% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2.2024.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã phải chật vật để phục hồi bền vững sau dịch bệnh, trong bối cảnh suy thoái bất động sản kéo dài, các khoản nợ của chính quyền địa phương gia tăng và chi tiêu của khu vực tư nhân kém.

Tuần trước, cơ quan xếp hạng Fitch đã hạ mức đánh giá triển vọng tín nhiệm Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực, với lý do có những rủi ro ngày càng lớn cho các nguồn tài chính công của nước này, khi Bắc Kinh chuyển nhiều chi tiêu hơn vào cơ sở hạ tầng và sản xuất công nghệ cao.

Chính phủ đang dựa vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng để giúp vực dậy nền kinh tế khi người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu và các doanh nghiệp thiếu tự tin để mở rộng.