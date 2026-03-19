GE Vernova Foundation hỗ trợ đào tạo 4.000 sinh viên ngành điện Việt Nam

Đó là một trong những nội dung quan trọng được bà Kristin Carvell, Chủ tịch Quỹ GE Vernova Foundation, kiêm Tổng giám đốc Truyền thông toàn cầu GE Vernova, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, nhân sự kiện cắt băng đánh dấu thành lập tại Trường đại học Điện lực (EPU).

* Thưa bà, Quỹ GE Vernova Foundation hiện tập trung vào những lĩnh vực nào và các định hướng đó được thể hiện ra sao thông qua chương trình tại Việt Nam?

- Bà Kristin Carvell: Là tổ chức thiện nguyện độc lập được tài trợ bởi GE Vernova, mới thành lập gần 2 năm, Quỹ GE Vernova Foundation tập trung vào 2 ưu tiên chính gồm: Hướng tới xây dựng các cộng đồng bền bỉ hơn và phát triển lực lượng lao động có kỹ năng cao cho ngành năng lượng.

Kristin Carvell, Chủ tịch Quỹ GE Vernova Foundation kiêm Tổng giám đốc Truyền thông toàn cầu GE Vernova

Chọn đầu tư vào những cộng đồng nơi đồng nghiệp, các đội ngũ của GE Vernova sinh sống và làm việc trên toàn cầu, chúng tôi muốn đội ngũ của GE Vernova có thể hỗ trợ các chương trình mà quỹ tài trợ, thông qua quá trình hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cũng như nhiều hoạt động thực tiễn khác.

Tại Việt Nam, chúng tôi đã tài trợ 750.000 USD triển khai dự án phát triển kỹ năng RENEW Skills từ tháng 11.2024. Được điều phối bởi Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST Asia), dự án tập trung vào lực lượng lao động hiện tại và thế hệ sinh viên tương lai tại các trường đại học, cao đẳng, thông qua việc cung cấp các khóa học mới và đào tạo thực hành về thiết kế, vận hành, bảo trì dự án điện gió, tích hợp lưới điện và an toàn lao động.

* Xin bà cho biết, dự án RENEW Skills, trong đó bao gồm cả Trung tâm Đào tạo xuất sắc về điện gió dự kiến sẽ hỗ trợ đào tạo bao nhiêu sinh viên?

- Trên phạm vi toàn cầu, Quỹ GE Vernova Foundation đặt mục tiêu tiếp cận 30.000 sinh viên và học viên đến năm 2030. Tại Việt Nam, thông qua chương trình mới được công bố, chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ khoảng 4.000 sinh viên trong giai đoạn 2024 - 2027.

Các đại diện cắt băng thành lập Trung tâm

Hiện, quỹ đang hợp tác với 5 trường đại học, cao đẳng trên khắp Việt Nam, trong đó có EPU, nhằm đào tạo sinh viên trong các lĩnh vực điện gió, hệ thống lưới điện và an toàn lao động. Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết, gắn liền với yêu cầu thực tiễn, giúp họ sẵn sàng gia nhập lực lượng lao động tay nghề cao tại Việt Nam. Từ đó, đóng góp cho tương lai năng lượng của đất nước và quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

* Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên đủ sức đảm nhiệm các vị trí cụ thể ra sao, thưa bà? GE Vernova Foundation có tiếp tục dõi theo sinh viên sau khi họ hoàn thành chương trình?

- Một trong những điểm mạnh của chương trình là chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, trong đó bao gồm ASIST Asia - đối tác tại Việt Nam, cũng như giữa đội ngũ nội bộ của GE Vernova. Thông qua các mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi đảm bảo cung cấp công nghệ hiện đại, trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết yếu, phù hợp nhất, đảm bảo họ sẵn sàng gia nhập thị trường lao động. Thành công cuối cùng được đo lường dựa trên khả năng của sinh viên tốt nghiệp đóng góp cho lực lượng lao động năng lượng trong tương lai.

Đại diện GE Vernova Foundation, ASSIST Asia và Trường đại học Điện lực cùng các sinh viên của trường

Thông qua hợp tác với các trường và tổ chức ASSIST Asia, chúng tôi sẽ theo dõi sinh viên khi họ kết thúc học tập, xem họ được bố trí vào lực lượng lao động ra sao. Các học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các vị trí như: kỹ thuật viên điện gió, kỹ thuật viên lưới điện hoặc các vị trí bảo trì và vận hành nhà máy. Với các khóa đào tạo về an toàn lao động, một số sinh viên sau tốt nghiệp còn có thể tham gia các đội ngũ an toàn lao động tại các công ty về năng lượng.

* Tác động thực tế của khoản đầu tư 750.000 USD cho dự án RENEW Skills sẽ được đo lường như thế nào thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động đào tạo với các trường đại học tại Việt Nam, thưa bà?

- Bên cạnh chỉ số đánh giá về sự sẵn sàng của sinh viên trong gia nhập lực lượng lao động năng lượng khi hoàn thành chương trình học, một chỉ số khác để đo lường sự thành công là chương trình này đang củng cố hệ sinh thái học tập và đào tạo tại các trường đại học là đối tác của chúng tôi tại Việt Nam.

Tham quan Trung tâm Đào tạo xuất sắc vể điện gió

GE Vernova cung cấp nguồn vốn quan trọng để các trường xây dựng phòng thí nghiệm và phát triển chương trình giảng dạy hiện đại. Trên cơ sở đó, các trường đại học sẽ tiếp tục đầu tư phát triển. Ví dụ, thông qua quan hệ hợp tác với GE Vernova để thành lập các phòng thí nghiệm và củng cố chương trình giảng dạy, Trường đại học Hàng hải Việt Nam dự kiến mở chuyên ngành năng lượng tái tạo mới vào năm tới.

* Bà có thể chia sẻ, giai đoạn tiếp theo, GE Vernova Foundation có kế hoạch dài hơi nào để tiếp tục hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho ngành năng lượng tại Việt Nam?

- Với chỉ 1 năm triển khai, RENEW Skills vẫn còn rất mới. Tuy vậy, chúng tôi rất tự hào về những thành tựu, bước tiến mà chương trình này đạt được.

Trên thực thế, rất khó để dự đoán chính xác chúng tôi sẽ đạt được điều gì sau 3 hay 5 năm tới, bởi cả chương trình này và ngành năng lượng đều đang không ngừng phát triển. Bởi vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả theo tiến trình thời gian để có những hoạch định tiếp theo.

* Xin trân trọng cảm ơn bà!