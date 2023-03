GEIN Group lan tỏa tinh thần 'life coach' đến cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Chiêu An (thứ 4 từ trái sang) cùng nhân viên khai trương văn phòng mới

Công ty cổ phần Sáng kiến Giáo dục toàn cầu (GEIN Academy) với sứ mệnh xây dựng cộng đồng sống cống hiến và có ý nghĩa, đã đặt mục tiêu trở thành vườn ươm đội ngũ nhân tài và kiến tạo một thế hệ lãnh đạo góp phần xây dựng nên xã hội phát triển bền vững.

Với tầm nhìn giáo dục, học viện là nơi trang bị các kiến thức về phát triển bản thân, thấu hiểu chính mình cũng như hoạch định một kế hoạch cụ thể định hướng sự nghiệp, giúp học viên có cơ hội học thêm về cách đặt mục tiêu và lập kế hoạch sự nghiệp; xây dựng chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa kế hoạch; quản lý nhân sự, học hỏi kinh nghiệm; phát triển bản thân,…

Bà Nguyễn Thị Chiêu An - Giám đốc cấp cao tại GEIN Academy miền Nam, đồng thời là một chuyên gia life coach, người truyền cảm hứng - phát biểu: "Tôi khao khát, mong muốn mang những giá trị nhân văn, đạo đức của học viện truyền tải đến cộng đồng ngoài kia, giúp cộng đồng có một cuộc sống hạnh phúc, bình an và may mắn".

Bà Nguyễn Thị Chiêu An - Giám đốc cấp cao tại GEIN Academy miền Nam

Theo bà Chiêu An, GEIN Academy phát triển dựa trên nền tảng là 3 gốc rễ Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực, vun bồi nên 3 năng lực cốt lõi "nuôi dưỡng đạo đức - rèn luyện nghị lực - trau dồi trí tuệ" để ứng dụng vào việc phát triển con người, tạo nên bộ công cụ thấu hiểu bản thân: Bản đồ thành công - Map for Success và các khóa học kích hoạt toàn diện tiềm năng con người khác.

Sau gần 3 năm hoạt động và không ngừng phát triển, cùng với sự nỗ lực của bản thân, bà Chiêu An và các cộng sự hoàn thành mục tiêu đóng góp đưa GEIN Academy tạo ra chuyển hóa con người trong môi trường Tam Bảo: Người thầy hiền trí - Người bạn tốt - Tủ sách hay, thành công giúp cho hơn 100.000 khách hàng thấu hiểu bản thân và đào tạo ra hơn 10.000 chuyên gia life coach, chuyên gia luận giải "Map for Success" trên toàn quốc và nhiều nước trên thế giới như Pháp, Australia, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Kevin William Morris - doanh nhân Mỹ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Jordan Manufacturing Vietnam, cũng là chồng của bà Nguyễn Thị Chiêu Anh chia sẻ: "Chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhờ công việc của vợ tôi. Là một nhà life coach tại GEIN, vợ tôi tự trang bị cho mình những kiến thức và công cụ vô cùng mạnh mẽ, với mong muốn được chuyển hóa và giúp đỡ cho nhiều người trong xã hội. Tôi sẽ luôn ủng hộ vợ tôi và những người đồng hành cùng cô ấy trên con đường trao đi những giá trị nhân văn này".

Bà Nguyễn Thị Chiêu An (áo vest xanh) cùng chồng (áo sọc caro có mặt trong sự kiện khai trương vào tháng 2.2023

Trong bối cảnh cuộc sống đang dần trở nên phức tạp với nhiều vấn đề khó khăn, coaching đã trở thành một xu thế được lựa chọn bởi nhiều tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục, phát triển, và vượt qua thử thách. Thấu hiểu điều này, bà Nguyễn Thị Chiêu An mở văn phòng life coach tại Hệ thống Athena với mong muốn lan tỏa tinh thần học tập và không ngừng phát triển bản thân của Học viện life coach Quốc Tế Gein Academy. Văn phòng đại diện mới này sẽ là nơi học tập và làm việc của các nhà life coach, chuyên gia truyền cảm hứng.

Bằng niềm tâm huyết và khát khao cống hiến, GEIN Group đã và đang trở thành một đơn vị giáo dục mang đến những khóa học đắt giá, giúp một môi trường chuyển hóa đột phá cho hàng triệu người Việt Nam, góp phần xây dựng cộng đồng sống cống hiến và có ý nghĩa.