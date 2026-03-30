Gelato Italia - Đối tác cung cấp sỉ kem gelato uy tín tại Việt Nam

Gelato Italia mang đến hơn 74 hương vị gelato và sorbet chuẩn Ý, được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam theo công nghệ và công thức Ý gốc, đảm bảo hương vị nguyên bản, ổn định và phù hợp thị hiếu khách hàng trong nước.

Đặc biệt, Gelato Italia là một trong số ít đơn vị sở hữu đầy đủ các chứng nhận an toàn và chất lượng uy tín, bao gồm:

HACCP (2023) - Kiểm soát an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế

VSATTP - Bộ Y tế (2014) - Đảm bảo chất lượng xuyên suốt chuỗi sản xuất

Ospitalità Italiana (2024-2025) - Chứng nhận trải nghiệm gelato đúng chuẩn Ý

Với chính sách phân phối sỉ kem gelato linh hoạt, Gelato Italia đáp ứng đa dạng nhu cầu từ quán café nhỏ đến khách sạn 5 sao. Đội ngũ chuyên môn luôn sẵn sàng hỗ trợ giao hàng tận nơi, tư vấn bảo quản và ứng dụng sản phẩm hiệu quả.

Khách hàng chia sẻ: "Chúng tôi rất hài lòng với chất lượng của Gelato Italia. Gelato được sử dụng cho buffet cuối tuần và nhận về phản hồi rất tích cực từ khách hàng".

