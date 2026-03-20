GELEX công bố 5 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên: ông Nguyễn Văn Tuấn; ông Lê Bá Thọ; ông Lương Thanh Tùng; ông Đậu Minh Lâm và bà Nguyễn Thị Minh Giang. Trong đó, ông Đậu Minh Lâm và bà Nguyễn Thị Minh Giang là thành viên HĐQT độc lập.

Như vậy, có 4/5 thành viên của nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được đề cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch HĐQT, không tham gia HĐQT khóa mới để thực hiện nhiệm vụ mới. Thay vào đó, danh sách có thêm sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc GELEX.

GELEX công bố danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Với các nhân sự hội tụ tầm nhìn chiến lược, bề dày kinh nghiệm, đa dạng chuyên môn và gắn bó lâu năm với GELEX, HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ hướng tới xây dựng cơ cấu quản trị vững mạnh theo thông lệ quốc tế, minh bạch, dẫn dắt GELEX hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi đã xác lập trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2025 là năm kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, GELEX đạt nhiều thành tựu ấn tượng, được sự ghi nhận rộng rãi.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2025 đạt lần lượt 39.513 tỉ đồng và 4.621 tỉ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, GELEX cùng các đơn vị thành viên đã xây dựng chiến lược kinh doanh hướng đến 2030 với sự tư vấn của đối tác tư vấn chiến lược quốc tế hàng đầu. GELEX đồng thời triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực quản trị và củng cố nền tảng nội lực, bao gồm: triển khai khung quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế xuyên suốt hệ thống; phát hành báo cáo tài chính chuẩn quốc tế IFRS; mở rộng huy động vốn quốc tế; đẩy mạnh triển khai văn phòng số; phát triển nguồn nhân lực và tái tạo văn hóa doanh nghiệp hướng tới xây dựng một tổ chức thích ứng nhanh và hiệu suất cao.

Giai đoạn 2021-2026, GELEX hoàn thành niêm yết 2 sub-holding Điện lực GELEX (GEE), Hạ tầng GELEX (GEL) trên HoSE, đồng thời duy trì tăng trưởng tích cực và bền vững với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng bình quân lần lượt 8,4%/năm và 22,5%/năm, EBITDA tăng 17,8%/năm. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và EBITDA cao hơn nhiều so với doanh thu phản ánh chiến lược phát triển chiều sâu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tổng tài sản giai đoạn này tăng trưởng bình quân 4,7%/năm dù đã thoái vốn một số dự án năng lượng tái tạo; các chỉ số đòn bẩy tài chính và khả năng thanh toán duy trì mức an toàn và tốt hơn tiêu chuẩn quốc tế.

Những kết quả nêu trên và sự chuẩn bị bài bản cho giai đoạn sắp tới phản ánh hiệu quả thực thi chiến lược tái cấu trúc, chiến lược đầu tư dài hạn, phát triển thông qua tăng trưởng nội bộ và hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) có chọn lọc, mô hình quản trị và gia tăng giá trị doanh nghiệp sau đầu tư. GELEX đã và sẽ tập trung, kiên định triển khai để từng bước khẳng định vị thế của một tập đoàn đầu tư có chiều sâu và hiệu quả trong các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của GELEX tổ chức ngày 1.4 tại khách sạn Fairmont Hà Nội. Đại hội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 44.712 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.615 tỉ đồng.

GELEX dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 với tổng mức 33%. Trong đó, 25% được chi trả bằng cổ phiếu và 8% bằng tiền mặt. Khoản cổ tức tiền mặt này đã được GELEX tạm ứng từ ngày 11.9.2025, tương đương gần 722 tỉ đồng đã chi cho cổ đông.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%. Nếu kế hoạch này được đại hội thông qua, tổng tỷ lệ cổ phiếu và cổ tức cổ đông nhận được là 53% - là mức chi trả cao nhất của GELEX trong nhiều năm gần đây.

Ngoài ra, GELEX dự kiến trình cổ đông việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tòa nhà tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27 - 29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.