GELEX năm 2024: Lợi nhuận cán mốc 3.616 tỉ đồng

Trong đó, điểm sáng nổi bật về kết quả kinh doanh được ghi nhận từ mảng Thiết bị điện, Khu công nghiệp và bất động sản. Đây là kết quả kinh doanh ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, cho thấy doanh nghiệp đã thích ứng tốt và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Mảng thiết bị điện của GELEX tăng trưởng tích cực

Tính riêng quý 4/2024, doanh thu thuần của GELEX đạt 10.142 tỉ đồng, tăng 16,4% so với quý 3 và tăng 25,1% so với cùng kỳ nhờ tất cả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng tốt. Đây cũng là mức doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay.

Lợi nhuận gộp quý 4/2024 đạt 2.410 tỉ đồng, tăng 45,2% so với quý trước, tăng 108,1% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi được cải thiện tích cực. Cả năm, lợi nhuận gộp là 6.766 tỉ đồng, tăng 22,8% so với năm trước.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện tích cực so với cùng kỳ và các quý đầu năm nhờ mảng thiết bị điện và vật liệu xây dựng phục hồi.

Cầu phục hồi, giá bán cải thiện và việc chủ động điều tiết tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, phân phối, tồn kho giúp giảm chi phí hiệu quả. Cả năm, biên lợi nhuận gộp là 20%, tăng gần 2% so với năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2024 đạt 1.346 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 3.616 tỉ đồng, tăng 158,8% so với năm trước nhờ tăng trưởng mạnh của hoạt động kinh doanh cốt lõi bên cạnh lợi nhuận tài chính từ thoái vốn các khoản đầu tư.

Trong đó, tăng trưởng ấn tượng đến từ mảng kinh doanh thiết bị điện do GELEX Electric quản lý với các dòng sản phẩm như dây cáp điện CADIVI, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT… Đây đều là những thương hiệu uy tín trên thị trường với nhiều năm chiếm thị phần hàng đầu tại Việt Nam.

Không chỉ giữ vững thị trường trong nước với các mặt hàng chiến lược, các doanh nghiệp mảng thiết bị điện của GELEX còn mở rộng các dòng sản phẩm mới, gia tăng tệp khách hàng và từng bước phát triển thị trường nước ngoài phù hợp.

Trong đó, nhiều sản phẩm đã ra đời như dây cáp điện chậm cháy, chống cháy CADIVI, các sản phẩm phòng cháy, thiết bị an ninh, giám sát… Đây đều là các sản phẩm thiết bị điện có hàm lượng chất xám cao, thân thiện môi trường, phục vụ cho lưới điện thông minh đang được GELEX chú trọng phát triển.

Theo Báo cáo tài chính của GELEX Electric, năm nay khối thiết bị điện ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.130 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.153 tỉ đồng, trở thành khối có đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn GELEX.

Hệ sinh thái sản phẩm xanh của Viglacera

Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, năm qua, đơn vị thành viên của GELEX là Viglacera tiếp tục chiến lược "xanh hóa" sản phẩm nhằm đóng góp tích cực vào hành trình chuyển đổi xanh nền kinh tế. Nhiều sản phẩm như kính siêu trắng, đá nung kết, kính Low E và Solar Control được sản xuất từ dây chuyền kính tiết kiệm năng lượng hay bê tông khí chưng áp đã dần chinh phục thị trường.

Industrial Centre Yen My – dự án do GELEX và Frasers Property Vietnam triển khai

Mảng Khu công nghiệp và Bất động sản tiếp tục duy trì sức hút với các dòng vốn chất lượng. GELEX cùng đơn vị thành viên đã nâng tầm các khu công nghiệp lên một vị thế mới khi đi đầu trong phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh để thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ thân thiện môi trường, tạo ra giá trị gia tăng cao.

Trong năm, mô hình mới về khu công nghiệp xanh và thông minh được đơn vị thành viên Viglacera kích hoạt tại Thuan Thanh Eco Smart IP, dự án công trình khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao (Angsana Quan Lạn Hạ Long) được bấm nút hoạt động. Viglacera còn bổ sung 839,04 ha đất KCN khi được chấp thuận đầu tư thêm 3 KCN là KCN Dốc Đá Trắng (tỉnh Khánh Hòa), KCN Sông Công II (tỉnh Thái Nguyên) và KCN Trấn Yên (tỉnh Yên Bái).

Bên cạnh đó, GELEX và Frasers Property Vietnam cũng đã khởi công 4 trung tâm công nghiệp cao cấp theo tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế, phù hợp với mục tiêu bền vững mà Chính phủ đã đề ra.

Ở lĩnh vực khác như Hạ tầng tiện ích (các dự án năng lượng và nước sạch) đều được vận hành an toàn, ổn định và tối ưu chi phí.

Tại 31.12.2024, tổng tài sản của GELEX đạt 53.803 tỉ đồng. Các hệ số về khả năng thanh toán, hệ số nợ đều được cải thiện tích cực. Các hệ số về hiệu quả kinh doanh ROA, ROE được cải thiện tốt.

Giá trị thương hiệu GELEX tăng 55%, thuộc Top 10 công ty gia tăng giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam năm 2024 và được VIS Rating xếp hạng A về độ tín nhiệm. Hình ảnh GELEX sôi nổi cùng nhiều hoạt động với các đối tác như Frasers Property Vietnam, Sembcorp Industries, FPT, GTEL…

GELEX cũng đồng loạt triển khai các dự án chiến lược quan trọng như Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, triển khai hệ thống Quản trị Nhân sự tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, chuẩn hóa quy trình công bố thông tin, công bố đồng thời bằng tiếng Anh từ 2025…

Với kết quả kinh doanh ấn tượng cùng các dự án trọng điểm được triển khai, GELEX đã và đang xây dựng một nền tảng vững chắc để phát triển bền vững trong các lĩnh vực đầu tư là Thiết bị điện, Hạ tầng Khu công nghiệp, Tài chính ngân hàng và các lĩnh vực mới khác. Trong đó, GELEX sẽ lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng, tăng cường hệ thống quản trị rủi ro, đầu tư vào nguồn nhân lực, đồng thời tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hướng đến tổ chức học tập và tiếp tục trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.