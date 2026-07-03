GELEX triển khai chương trình hiến máu tại 6 địa phương, lan tỏa tinh thần nhân ái

Sau năm đầu tiên triển khai chương trình hiến máu tình nguyện, năm nay Tập đoàn GELEX mở rộng tới 6 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP.HCM, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8.

Chương trình hiến máu tình nguyện "Một giọt máu - một tấm lòng GELEX diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 ẢNH: LINH NGUYỄN

Chương trình thu hút khoảng 1.200 cán bộ nhân viên cùng các đối tác và tổ chức trong cộng đồng đăng ký tham gia. Không chỉ có sự tham gia của cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống GELEX, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp đối tác, tổ chức và đơn vị trong cộng đồng, góp phần mở rộng mạng lưới kết nối những tấm lòng nhân ái.

Ông Lê Tuấn Anh, Tổng giám đốc GELEX, cho biết đây là năm thứ hai chương trình được triển khai; điều trân trọng nhất sau hai năm triển khai chương trình không nằm ở số lượng người tham gia hay lượng máu tiếp nhận, mà chính là tinh thần đồng lòng của tập thể.

"Từ một ý tưởng ban đầu, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ nhân viên ở nhiều đơn vị, nhiều vùng miền. Chính sự hợp lực của những giá trị nhân văn ấy mới là điều quý giá nhất mà tôi cảm nhận được trong hành trình này và cũng là những giá trị cốt lõi mà tập đoàn luôn hướng tới", ông Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Năm 2026, "Một giọt máu - Một tấm lòng GELEX" là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật Đỏ với sự đồng hành của Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư.

Đại diện Viện Huyết học Truyền máu T.Ư trao tặng biểu trưng linh vật hiến máu cho lãnh đạo Tập đoàn GELEX ẢNH: LINH NGUYỄN

Chương trình cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 36 năm thành lập GELEX. Theo đại diện doanh nghiệp, từ hoạt động hiến máu tình nguyện, chương trình không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị mà còn tạo sự kết nối giữa cán bộ nhân viên, đối tác và cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.



